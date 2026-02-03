Kapanga celebra sus 30 años con una noche histórica en Haedo

Kapanga tiene una cita impostergable en zona oeste y esta es una gran noticia para sus seguidores. En el marco de una gira monumental que celebra sus 30 años de trayectoria, esta icónica banda de rock, cuarteto y ska argentino confirmó su regreso a los escenarios para regalar una de esas veladas que prometen quedar en la memoria de sus fanáticos.



La banda oriunda de Quilmes, que supo fusionar los géneros antes mencionados y que le ha permitido generar esa identidad tan particular, desembarcará en Auditorio Oeste (Av. Rivadavia 17.320, Haedo) el próximo viernes 26 de junio. Es por esto que desde La Ciudad te contaremos cuánto cuestan y cómo conseguir las entradas para esta gran noche.

Una gira sin fronteras con escala en el conurbano bonaerense





Este show no es una fecha más en el calendario. Kapanga arrancó el 2026 con los motores al máximo, proyectando un recorrido que incluye paradas en el Cosquín Rock, La Plata, una visita a México en marzo y shows en Europa. Sin embargo, la banda sabe que el calor del conurbano bonaerense tiene una mística especial.





Dentro de su gira bonaerense, que pasará por Teatro Opera de La Plata, XLR Club de San Miguel y Auditorio Sur de Temperley, la fecha en Haedo se perfila como una de las más convocantes. El show en Auditorio Oeste, espacio considerado por muchos como uno de los templos del rock local, será el escenario ideal para repasar una discografía llena de himnos.



Es importante destacar que las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta de forma online. Estas mismas pueden adquirirse a tan solo $30.000 pesos a través del sitio de venta para eventos passline.