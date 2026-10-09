La AFA anunció que LPF Play será pago a partir de la próxima semana

A partir del próximo viernes 16 de octubre, la plataforma comenzará a cobrar un abono mensual para seguir los encuentros de la Primera Nacional, Primera B Metropolitana y Primera C. Habrá una opción gratuita para otras categorías y beneficios especiales para los suscriptores.



La era de las transmisiones gratuitas en el fútbol de ascenso llega a su fin, y la plataforma de streaming LPF Play dejará atrás su formato completamente gratuito y pondrá en marcha un nuevo esquema mixto que incluirá un sistema de suscripción paga para acceder a buena parte de sus contenidos.



A partir del próximo viernes, luego de una semana de transición y adaptación para los usuarios que comenzó ayer, entrará en vigencia el nuevo Plan Plus.



El paquete tendrá un valor inicial de $15.000 mensuales y permitirá utilizar una misma cuenta en hasta dos dispositivos de manera simultánea.



Con la implementación del nuevo sistema, los hinchas que quieran seguir los encuentros de la Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera División de Fútbol Femenino, Primera División de Futsal Masculino y el Torneo Proyección de la Liga Profesional deberán contar obligatoriamente con una suscripción mensual.



De esta manera, buena parte de la oferta de fútbol que actualmente puede verse de manera gratuita a través de LPF Play, pasará a estar incluida dentro del nuevo Plan Plus.

La plataforma también mantendrá una alternativa sin costo denominada Plan Base.



Este servicio permitirá acceder gratuitamente a determinados contenidos, entre ellos los partidos del Torneo Federal A, la Primera División de Futsal Femenino y el Torneo Promocional Amateur.



Además, continuarán disponibles sin cargo los encuentros destacados de los seleccionados nacionales, los resúmenes de todas las categorías y diferentes programas especiales producidos por la plataforma.



Como parte del lanzamiento del nuevo sistema, LPF Play anunció un beneficio especial para quienes contraten el Plan Plus hasta el jueves 15 de octubre inclusive.



Los usuarios que se suscriban dentro de ese plazo participarán de un sorteo de 10 camisetas de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.



La iniciativa forma parte de las acciones promocionales de la plataforma para impulsar las primeras suscripciones.



Cómo contratar el Plan Plus de LPF Play



Para acceder al servicio desde una computadora, los usuarios deberán ingresar al sitio web de LPF Play, dirigirse a la sección "Mi Cuenta" y seleccionar la opción "Gestión de Plan".



Una vez allí, tendrán que iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña para elegir la suscripción Plus.



En el caso de los teléfonos celulares, el procedimiento comenzará desde el menú de la aplicación, disponible para Android y iOS. Luego de ingresar a la configuración de la cuenta, el sistema redirigirá al navegador web para completar la contratación.



De esta manera, el fútbol de Ascenso argentino comenzará una nueva etapa a partir del próximo viernes, con un sistema de acceso pago para sus principales categorías y una alternativa gratuita para otras competencias.