La AFA le puso punto final a las transmisiones del ascenso

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a través de un comunicado que TyC no va a contar con los derechos de la segunda y tercera categoría del fútbol argentino a partir de Enero.



En medio de un clima tenso por lo sucedido con Rosario Central y Estudiantes La Plata, la Asociación del Fútbol Argentino, anunció este martes, que finalizó el contrato con dos firmas por los derechos de TV del ascenso.



"Con la disputa del último partido de la temporada 2025 de las categorías Primera B Nacional y Primera B Metropolitana finaliza el contrato suscripto con las firmas Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A. con fecha 31 de marzo de 2016 y su modificatoria de fecha 6 de junio de 2019 relativo a la televisación de los torneos mencionados", comunicaron.

Según la entidad, el objetivo central de este cambio es mejorar los ingresos de los clubes de ambas categorías, históricamente dependientes de la televisión para sostener su estructura mensual.



Por ello, a partir de la conclusión del contrato, la AFA anunció que evaluarán nuevos modelos de transmisión como mantener el fútbol de ascenso en un canal de TV paga, pasar los partidos a señal abierta o lanzar una plataforma digital propia para emitir los partidos.



Cabe recordar que en la actualidad, los encuentros del Torneo de la Primera Nacional son televisados por los canales TyC Sports y Dsports.



Mientras que la señal de Torneos y Competencias se encarga de los encuentros de la B Metropolitana.

En estos momentos, ambas divisionales se encuentran en etapas de definiciones, con la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, que se jugará este domingo a las 17 hs.



Mientras que en la tercera categoría del futbol argentino, continúan los cruces del Reducido para saber quien acompañará a Midland, en la Primera Nacional.



Real Pilar vs Flandria, Acassuso vs Villa San Carlos, Armenio vs Sportivo Italiano y Argentino de Merlo vs Excursionistas, son los duelos de playoffs que se completarán este fin de semana.