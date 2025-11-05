La AFA tendrá una nueva universidad

UNAFA fue presentada en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Contará con 14 diplomaturas y una maestría.



La AFA tiene su propia universidad, y se trata de UNAFA, la primera institución de su tipo en América Latina, que fue lanzada oficialmente en la última Asamblea y cuyo objetivo está destinado a formar, investigar y proyectar el conocimiento del fútbol argentino en el mundo.



La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia presentó uno de sus proyectos más novedosos del último tiempo.



La AFA tiene su propia institución universitaria y está abierta para todos los que deseen servirse de su oferta académica, dado que las inscripciones se encuentran abiertas. El link es el siguiente: https://universidadafa.com/



"Buscamos generar que el estudio esté antes que el deporte, que los chicos entiendan que primero hay que estudiar. La educación es un derecho. No hay edad para estudiar. Los argentinos y argentinas tienen que entender que es la base principal para formar personas con valores", dijo Tapia en el lanzamiento oficial de UNAFA.

En tanto, el Dr. Alberto Barbieri, Rector de la UNAFA, señaló: "Agradezco la oportunidad de ser convocado para dirigir esta universidad.



Es un sueño. La AFA es la representación de lo que significa el fútbol para todos los argentinos. Nosotros queremos convertir esa tradición en temas académicos, en tradición, y en ese capital internacional de reconocimiento. Será un orgullo de la comunidad en los próximos años.



“Nuestra idea es crear esta universidad al servicio de toda la comunidad en general. Va a tener una característica fundamental: abarcar la posibilidad de hacer una sinergia entre los principales conceptos académicos y lo práctico”.

“Nosotros venimos a sumar. Vamos a potenciar el desarrollo de cada club”.



“Vamos a tener a los profesionales del deporte más destacados en cada disciplina. Vamos a hacer convenios con los principales centros y universidades de todo el mundo.”



“Vamos a lanzar un programa que se llama “Segundo tiempo educativo” para que todos aquellos que componen cada club de la Asociación del Fútbol Argentino, puedan terminar el secundario”.



La universidad tiene dos sedes: la principal es en CABA, en Rodríguez Peña 653, entre Viamonte y Tucumán. La otra sede es en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.



La casa de estudios está dirigida a futbolistas profesionales y en formación, ex futbolistas, entrenadores, árbitros, dirigentes y trabajadores de clubes.



También a aquellas personas que trabajan en el deporte pero desde áreas como medicina, psicología, comunicación, gestión deportiva y derecho deportivo.