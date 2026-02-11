La AFA transmitirá el fútbol de ascenso por streaming

La Primera Nacional y otras categorías del ascenso dejarán la TV tradicional y pasarán a LPF Play, con un primer mes gratuito y un esquema de reparto económico para los clubes.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó ayer que todos los partidos de la Primera Nacional y la B Metropolitana se transmitirán por intermedio de la plataforma de streaming LPF Play.

"La casa madre de nuestro fútbol se alinea con las organizaciones deportivas más importantes del mundo que difunden sus competencias a través de sus propias plataformas, como la FIFA, la UEFA, la Fórmula 1, la NBA (básquet), o la mismísima NFL (fútbol americano), entre otras.



La idea de sumarse a esa elite exclusiva significa un gran paso hacia un desarrollo planificado de antemano y pensado para los clubes y los hinchas del glorioso fútbol argentino.



La producción general de todos los partidos estará a cargo de la empresa “La Corte”, ex productora del "Futbol Para Todos" y que actualmente se desempeña en la producción del Torneo Proyección y el Campeonato Femenino (ambas categorías se ven gratis por LPF Play).



Durante las dos primeras fechas, el acceso será libre y sin registro. A partir de la tercera fecha, el registro será obligatorio, aunque seguirá siendo gratuito por un tiempo.



Posteriormente, será requisito la contratación de una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo de ambas categorías. Costaría entre $8 mil y $10 mil pesos por mes.



Actualmente, LPF Play ofrece los resúmenes de los partidos de la Liga Profesional; la transmisión del Campeonato Femenino de Primera División; el 100% de los partidos de la Categoría Proyección; las conferencias de prensa previas semanales de la Primera División en vivo; el show de goles de todas las fechas, y programas semanales.



La Primera Nacional arrancará este viernes con el cruce entre San Miguel y Central Norte de Salta, correspondiente a la Zona A, mientras que la B Metropolitana también comenzará el mencionado día con el encuentro programado entre Ituzaingó y Deportivo Armenio.

𝗟𝗣𝗙 𝗣𝗹𝗮𝘆 | 𝙇𝙖 𝙋𝙖𝙨𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙁𝙪́𝙩𝙗𝙤𝙡 🇦🇷⚽️@afa presenta la plataforma para seguir los partidos de nuestro ascenso en @LPFPlay pic.twitter.com/RvoXrGLyTq — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) February 10, 2026

Impacto en los clubes



El nuevo esquema redefine también los ingresos de las instituciones. El reparto de dinero para 2026 quedaría establecido de la siguiente manera:



· Primera Nacional: $65 millones.

· Primera B Metropolitana: $20 millones.

· Primera C y Federal A: $12 millones.



A pesar del aumento nominal, algunos dirigentes ya han manifestado su preocupación sobre si estos montos serán suficientes para cubrir los costos operativos en un contexto de alta competitividad y traslados por todo el país.