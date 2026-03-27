La agenda cultural de Ituzaingó este fin de semana

El municipio informó las propuestas culturales y recreativas organizadas en distintos puntos de la ciudad. La entrada es libre y gratuita y las actividades al aire libre se suspenden por lluvia.

Concierto Interreligioso por la Paz

Coros de distintas agrupaciones religiosas expresarán, a través del arte, un mensaje de compromiso con la paz, la fraternidad y el respeto entre vecinos y vecinas del distrito. El cierre del evento estará encabezado por más de 100 artistas que compartirán su música sobre el escenario del teatro.



Viernes 27/03 - 19 hs

Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55)

Sábado, 28 de marzo:

16 a 19 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Patio folclórico

17 a 19 hs - Plaza Parque Hermoso (El Zonda y José Arimendi)

Recreación y Cultura en la Plaza de tu Barrio.

18 hs - Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla y Soler)

Presentación del libro antológico “Vuelos Insomnes VI”

Domingo, 29 de marzo:

16 a 19 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Baldoson de Tango



Además, el sábado de 10 a 17hs estarán abiertas las siguientes exposiciones artísticas:



Muestra colectiva: “Carmen y Daniel: La imagen como lugar de memoria” - Galería de Arte (Soler 217)



"Poesía de lo cotidiano" de Guillermo Tazelaar - Museo Histórico y de Arte (Olazábal 855)



"Etiquetas" de Nora Barenghi - Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla y Soler)



(+) Más información: Llamando al 2120-1872 (Secretaría de Cultura y Educación) o en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).