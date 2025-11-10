Peña en Ituzaingó

Este sábado 15 de noviembre, desde las 19 horas, el Centro Cultural Tiza y Carbón, ubicado en Treinta y Tres 422, será el escenario de una nueva jornada de encuentro, alegría y militancia popular. La Agrupación 13 de Noviembre celebrará su aniversario con una gran peña abierta a la comunidad, que promete reunir a centenares de vecinos y vecinas de Ituzaingó.





El festejo incluirá música en vivo, feria de emprendedores, baile y un buffet a precios populares, en lo que será una verdadera fiesta popular pensada para disfrutar, compartir y celebrar los vínculos que la agrupación viene construyendo en el territorio desde hace años.





“Porque nada grande se puede hacer con la tristeza, porque defendemos la alegría como trinchera”, expresaron desde la organización en la convocatoria difundida a través de sus redes sociales. Con esa consigna, la agrupación invita a todas las familias, militantes y vecinos del distrito a acercarse y participar de una noche donde la cultura, la solidaridad y la política se entrelazan como expresión de una identidad colectiva.

Desde sus inicios, la 13 de Noviembre se consolidó como un espacio de militancia social y política comprometido con las causas populares. Su nombre, que remite a una fecha significativa para la historia del peronismo y de la militancia argentina, también representa una forma de entender la acción política: con alegría, con esperanza y con la convicción de que las transformaciones se construyen desde abajo, entre todos.





Durante la peña, los asistentes podrán disfrutar de una programación variada que combina música folklórica, cumbia, danzas tradicionales y números artísticos locales, además de una feria con productos de emprendedores del barrio. El buffet popular ofrecerá comidas caseras y bebidas a precios accesibles, buscando garantizar que todos y todas puedan ser parte de la celebración.





“Porque estamos juntos, porque elegimos el camino de la construcción comunitaria, porque vale la pena, porque vamos a liberar a Cristina y a la Patria”, señalan desde la agrupación en un mensaje que sintetiza su espíritu y horizonte político. No se trata solo de un aniversario: es una reafirmación de su compromiso con la comunidad, con la organización popular y con la alegría como motor de transformación.





En tiempos difíciles, la peña de la 13 de Noviembre se propone como una respuesta colectiva: un espacio donde la cultura se vuelve resistencia, donde el encuentro se transforma en fuerza, y donde la esperanza se celebra bailando.