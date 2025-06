La Chica del Brunch visitó una parrilla de Ituzaingó y fue viral

La reconocida influencer gastronómica “La Chica del Brunch” volvió a sorprender a sus seguidores con una visita muy especial: esta vez salió del circuito clásico porteño para probar una parrilla histórica del conurbano oeste y quedó absolutamente fascinada. El lugar elegido fue “La Casa de Coco”, un clásico de Ituzaingó ubicado en Manuel Gómez Carrillo 3876, en el corazón de Parque Leloir, que lleva más de 30 años haciendo historia con su propuesta parrillera.





"En el oeste está el agite y las parrillas históricas", escribió la influencer en su publicación que rápidamente se volvió viral. “Todavía no entiendo cómo tardé tanto en venir a conocer este clásico. Me saco el sombrero”, expresó tras vivir una experiencia completa en este local al que apodan, con razón, "los reyes de la estaca".





El video de su recorrido mostró el paso a paso de su visita, desde el ingreso al lugar hasta la elección de los platos. Con más de 14 mil reseñas y un promedio de 4.5 estrellas, La Casa de Coco es uno de los destinos gastronómicos más recomendados de la zona oeste, y la influencer dejó en claro que no es casualidad.

“Salgan de Capital”, fue su mensaje directo a quienes todavía no cruzaron la General Paz para disfrutar de propuestas distintas. “En 40 minutos estás comiendo como los dioses y viviendo una experiencia parrillera auténtica”, sostuvo.





Uno de los puntos destacados del video fue el folclore del salón y la posibilidad de comer en la barra, una opción ideal para ver de cerca cómo se cocinan los cortes y vivir el espíritu del lugar desde adentro. “Se llena de lo lindo —advirtió— así que recomiendo llegar temprano. Es parte del plan: venir a relajarse en zapatillas, sin lujos, pero con mucho sabor.”





Entre sus recomendaciones se destacaron varios cortes tradicionales que, según ella, “la rompen”: vacío, costillar, chivito y bife de chorizo. Los precios arrancan en $23.000 por porción completa, aunque también se puede optar por medias porciones y la tabla de achuras, una estrella indiscutida del menú, por $15.500.





Como guarnición, la influencer no dudó en alabar las papas provenzal y las papas rejilla, a las que definió como “el complemento ideal para cualquier corte”. Pero el gran final llegó con el Maga flan, un postre que según sus palabras “hacía mucho no encontraba tan rico, cremoso y bien hecho”.





La publicación no solo generó una ola de visitas a La Casa de Coco, sino que también reforzó el lugar del oeste como un polo gastronómico en crecimiento. Vecin@s de la zona y seguidores de todas partes celebraron la elección y compartieron sus propias experiencias en los comentarios.





Con este tipo de recorridas, La Chica del Brunch sigue demostrando que la buena comida no tiene fronteras, y que en Ituzaingó también hay verdaderos templos del sabor listos para ser descubiertos.