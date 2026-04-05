La Escuela de Ciencias Eureka convoca adolescentes de Ituzaingó para un taller de informática

En el corazón de Ituzaingó, donde la curiosidad y la experimentación se encuentran, la Escuela de Ciencias Eureka continúa consolidándose como un faro de innovación para los más jóvenes. Tras un año de éxitos y crecimiento sostenido, la institución ha decidido ampliar su oferta académica con una propuesta que responde directamente a los desafíos del siglo XXI: un nuevo taller semanal de informática diseñado exclusivamente para adolescentes.





La iniciativa busca ir más allá del simple uso de dispositivos, invitando a los chicos y chicas de la zona a "abrir la caja negra" de la tecnología. En un mundo donde consumimos contenido de forma constante, Eureka propone pasar del lado del espectador al de creador y técnico.





El taller no está pensado como una clase tradicional de computación, sino como un espacio de laboratorio. Uno de los pilares más interesantes del curso es la reutilización tecnológica. Los asistentes aprenderán a diagnosticar, formatear y devolverle la vida a computadoras antiguas, dándoles nuevos usos y fomentando una conciencia sobre el consumo responsable de electrónica.

Pero la propuesta no termina en los fierros. El cronograma incluye: introducción a la programación (entender la lógica detrás de las aplicaciones que usamos a diario); robótica educativa (el paso del código a la acción física, armando y programando prototipos); mantenimiento de sistemas (herramientas prácticas para que los adolescentes ganen autonomía en el manejo de sus propios equipos.





Fiel a su estilo comunitario, la Escuela de Ciencias Eureka abre este espacio para que los jóvenes del barrio puedan encontrarse con pares que comparten sus mismos intereses. Es una oportunidad ideal para quienes desarman cosas por curiosidad o para aquellos que sueñan con dar sus primeros pasos en el mundo del desarrollo de software.





Los encuentros se realizarán todos los sábados de 10:30 a 12:30 hs, el horario ideal para arrancar el fin de semana con la mente en movimiento.





La convocatoria ya se encuentra abierta y el cupo es limitado, por lo que se recomienda a las familias interesadas realizar la inscripción a la brevedad. En tiempos donde la tecnología atraviesa cada aspecto de nuestra vida, que Ituzaingó cuente con espacios que fomenten el pensamiento crítico y técnico es, sin duda, una excelente noticia para nuestra comunidad.





Para todos y todas los interesados, el proceso es muy sencillo. Pueden encontrar el formulario de inscripción oficial haciendo clic en el siguiente enlace: Formulario de Inscripción - Taller de Informática Eureka