"La Fábrica" inaugura hoy su local en Ituzaingó con descuentos del 50 %

El circuito gastronómico de la zona oeste suma un nuevo jugador de peso. La cadena La Fábrica anunció oficialmente su llegada a la ciudad de Ituzaingó con la apertura de una flamante sucursal ubicada en la calle General Las Heras 350.



El evento de inauguración se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre, en el horario corrido de 11:00 a 20:00 horas. La apertura ha generado expectativa entre los vecinos, no solo por la llegada de la marca, sino por la agresiva promoción de lanzamiento que han comunicado a través de sus redes sociales.

Una bienvenida a mitad de precio

Bajo el lema "¡Llegamos Ituzaingó!", la empresa confirmó que durante el día de la apertura ofrecerán un 50% de descuento en dos de sus líneas de productos más demandadas:





Sándwiches de miga.

Todos los productos dulces.





Esta estrategia busca atraer al público local desde el primer día, permitiendo a los clientes acceder a sus productos tradicionales a un valor significativamente reducido.

Condiciones de la promoción

Para quienes planeen acercarse al local de Las Heras 350, es importante tener en cuenta la "letra chica" de la promoción detallada en el anuncio oficial para evitar sorpresas:





Medios de pago: El descuento aplica únicamente para pagos en efectivo o tarjeta de débito. Límite de compra: Se permitirá un máximo de 2 productos por persona. Modalidad: Es exclusivo para retirar por el local (take away) y estará vigente hasta agotar stock dentro del horario establecido. Exclusiones: La oferta no incluye bebidas ni postres (aunque sí aplica a productos de panadería dulce/confitería).





Con esta nueva apertura, La Fábrica continúa su expansión en el conurbano bonaerense, apostando esta vez por uno de los puntos comerciales más estratégicos de Ituzaingó.