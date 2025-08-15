La Feria Club Artesanal regresa a Castelar este fin de semana

Llega el fin de semana y es importante tener a mano las variadas propuestas de entretenimiento para disfrutar junto a las amistades. Una de estas es la Feria Club Artesanal, la cual ya se ha convertido -tras varias ediciones en diferentes puntos del conurbano- en un clásico para los vecinos de zona oeste.



Este evento se desarrollará tanto el viernes 15 como el sábado 16 y el domingo 17 de agosto. En esta oportunidad, el espacio elegido para desplegar todas sus propuestas y actividades -con entrada totalmente libre y gratuita- es la Plaza Mitre (Gral. Bartolomé Mitre 1650) de la localidad de Castelar.

Esta nueva edición promete ser una verdadera fiesta para todas las familias y particulamente para todas las infancias, ya que durante todos los días habrá actividades dedicadas a las mismas. Desde la organización de la feria han elaborado un cronograma repleto de show y propuestas pensadas para los más pequeños, siendo que este fin de semana se celebra el "Día de las Infancias".



Este viernes 15 de agosto, la jornada comenzará a partir de las 17:00hs y la misma se extenderá hasta la media noche. Este día se presentarán tanto el animador Mario Mey como el artista callejero Armando La Gorra.



En el caso del sábado 16, el movimiento en la Feria Club Artesanal comenzará a las 12:00hs. Las propuestas de entretenimiento para este día son variadas: dirá presente Psico Wave y tocarán sus canciones bandas Rancho Aparte, La Rocket y el conjunto de cumbia Y Cómo Suena. Es importante destacar que también habrá un show del colectivo de artistas circenses "Del Circo Vives".





Ya para el domingo, debemos comentar que se estarán presentando las bandas Barata Maluca y Los Paraísos, lo mismo harán Maty ZC, Mario Dread y Juan Fyah Burning. Es necesario destacar que también estará presente el Ensable de la Escuela de Violín "Ramos Mejía".



Este evento se desarrollará "al aire libre, con food trucks y feria de artesanos", destacaron los organizadores del mismo. Habrá además un sector de juegos y propuestas interactivas para las infancias como así también "agua caliente gratis para el mate y mucha buena vibra", resaltaron.