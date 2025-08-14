La feria de vinilos y CD's más grande del conurbano llega a Morón

Es necesario detacar -en relación a La House Feria- que dicha propuesta viene desarrollándose desde hace ya unos cuantos años en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. De esta forma ha conseguido conformar una comunidad motorizada, en gran parte, por la nostalgia que genera lo analógico.



En las últimas horas, el equipo organizador este espacio ha brindado detalles sobre la realización de un nuevo encuentro. Este gran evento se desarrollará el próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 13:00hs, en Prinston Morón (Gral. Bartolomé Mitre 998).

La jornada comenzará al medio día "para que arranques con una burger y una buena birra", indicaron desde las redes del local gastronómico que oficiará como sede de este encuentro. A su vez, en dicho posteo remarcaron que este evento contará con el despliegue de una gran feria de vinilos y CD's, tanto para comprar como para vender y canjear dicho material entre las personas que se hagan presentes.



También habrá DJ's en vivo, los cuales musicalizarán la jornada -la cual se extenderá hasta las 19:00hs- para todas las personas que se hagan presentes. "Venite con la familia para pasar una tarde increíble", invitaron desde la organización de La House Feria.



El ingreso a esta feria es totalmente libre y gratuito. Se podrá recorrer todos los puestos y ver el material -tanto cassettes como merchandising, stikers y pines- que acercarán los diferentes expositores. "Si tenes vinilos para ofrecernos, envianos un mensaje privado por esta vía", destacaron desde el equipo organizador de la feria.