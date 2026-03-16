La Feria del Libro de Haedo tendrá una nueva edición

La cultura vuelve a salir a las calles del partido de Morón. Una vez más, la histórica librería Yatay se pone al hombro la organización de la Feria del Libro de Haedo, una propuesta que ya se convirtió en un clásico ineludible para los vecinos de zona oeste.



"Con mucha alegría queremos invitarles a la 6° edición de la Feria del Libro de Haedo", expresaron desde la Librería Yatay a través de sus redes sociales. "Contaremos con radio, arte y música en vivo, espacio para las infancias, lecturas y presentaciones de libros", agregaron.





Desde la organización del evento adelantaron a este medio que la feria tomará un gran despliegue en la vía pública. La misma contará con más de 80 puestos que reunirán editoriales, autores independientes, espacios culturales y bibliotecas populares de la región.





Es importante destacar también que esta propuesta -gestionada íntegramente por Yatay, librería ubicada en Perito Moreno 92- se ha convertido en una de las actividades más esperadas por los vecinos de la zona. A su vez, la propia librería, que funciona hace más de 14 años, se ha constituido como un faro cultural en la región.

Cuándo y dónde se realizará la Feria del Libro de Haedo



