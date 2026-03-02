La Finalissima podría mudarse a otra sede

Ante la suspensión de actividades en Qatar por tiempo indefinido, surgieron interrogantes sobre el escenario del desafío entre Argentina y España, que debía jugarse en tierras cataríes, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.



La suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en Qatar modificó por completo el escenario de la Finalissima que debían disputar la Selección Argentina y España el próximo 27 de marzo.



“La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso.



Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación”, indicó la federación qatarí en un comunicado en sus redes sociales.

Una posibilidad es trasladar la Finalissima a Europa, considerando que España es uno de los protagonistas y que la infraestructura permitiría una reorganización rápida.



Otra opción es buscar un país neutral que pueda garantizar seguridad y condiciones operativas inmediatas, aunque el margen de tiempo es ajustado.



Distinta alternativa que barajan la UEFA y CONMEBOL es regresar a suelo europeo.



Londres, con el mítico Wembley (sede de la edición 2022), surge como una opción de "garantía", aunque ciudades como Berlín o Madrid también han sido mencionadas en reuniones previas.



Se espera que en las próximas 48 horas haya un comunicado oficial de las confederaciones. Mientras tanto, en el Predio de la AFA en Ezeiza y en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, los cuerpos técnicos de Lionel Scaloni y Luis de la Fuente aguardan definiciones para reorganizar una logística que, por ahora, está en el aire.