La historia del primer club de tenis en Ituzaingó

La historia deportiva de Ituzaingó tiene capítulos que, aunque poco conocidos, marcan los orígenes de la vida social y cultural del distrito. Entre ellos, un documento inédito permitió reconstruir la existencia del primer club de tenis en la localidad, cuya actividad se desarrolló entre las décadas de 1920 y 1930.





Gracias a las memorias del vecino y deportista Juan León Guercio y a fotografías de un torneo interno, se pudo establecer que la primera cancha de tenis de Ituzaingó estuvo ubicada en la actual calle Mansilla, frente a la plaza 20 de febrero, en una manzana donada por el fundador del pueblo Rodríguez Fragio para uso público. En esa época, el único edificio en el lugar era la Escuela Nº 6 Bartolomé Mitre, inaugurada en 1909.





El terreno fue cedido de manera precaria por la Municipalidad de Morón, y allí un grupo de vecinos conformó la Unión Vecinal, con el objetivo de levantar una biblioteca y un centro cultural. Dentro de esas actividades, el tenis encontró su lugar con una cancha de polvo de ladrillo cuidadosamente construida, delimitada por postes de madera dura, con un alto cerco perimetral y hasta un sillón para el juez.

Una fotografía de los años 1921-1925 muestra a algunos de sus protagonistas: Juan Guercio, la Srta. Campi, el Dr. Fernández Rey y su esposa Richmond, Adalberto Vidal, Juan Carlos “Gordo” Domínguez, la Srta. Aldabur y Guillermo Rillo, entre otros. La comisión estaba integrada por figuras locales como Alberto Devos y su esposa, directora de la Escuela Nº 6.





Al fondo de la imagen se distinguía también una casa con molino, ubicada sobre la actual Olazábal, y hacia la izquierda la propiedad que desde 1925 perteneció a la familia Spotorno y que más tarde sería el Banco Provincia.





Este hallazgo no solo revela el temprano interés de los ituzainguenses por el tenis, sino que también refleja cómo el deporte estuvo ligado desde el inicio a la vida comunitaria, a la organización vecinal y a la construcción de identidad local.





En definitiva, la historia del primer club de tenis en Ituzaingó nos recuerda que la cultura deportiva del distrito nació en plazas, canchas improvisadas y en el esfuerzo colectivo de sus vecinos. Documentos y testimonios permiten hoy recuperar esas páginas olvidadas, que forman parte del patrimonio social y deportivo de la ciudad.