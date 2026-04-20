La historia del trazado urbanístico de Ituzaingó de 1872

Nacer con un diseño urbanístico de vanguardia no es un detalle menor. Mientras muchos pueblos crecieron al azar, Ituzaingó nació de la pluma de uno de los grandes: el ingeniero y agrimensor Pedro Benoit. Fue en 1872 cuando Manuel Rodríguez Fragio, visionario absoluto y dueño de estas tierras, le encargó el loteo que hoy disfrutamos.





El diseño original de aproximadamente 60 manzanas quedó delimitado por un triángulo perfecto que abrazaba el futuro paso del tren. Los límites eran claros: las actuales Av. Santa Rosa y Blas Parera; la av. Ratti y Santiago Firpo; y la calle Lavalle.





Si bien el plano de 1874 (que solemos ver en archivos) amplió la subdivisión hasta la calle Alvear, la esencia nació dos años antes bajo el nombre de "Pueblo de Santa Rosa". La gran diferencia es que para 1874 la estación ya era una realidad palpable, transformando el nombre en el Ituzaingó que hoy nos infla el pecho.

Lo que hoy nos permite caminar por veredas anchas o disfrutar de la luz del sol en el centro no es casualidad. Benoit y Fragio pensaron en el bien común antes que en el rinde inmobiliario: se reservaron manzanas y media para plazas al norte del Camino Real (la actual Rivadavia) y media manzana al sur. Además, el juego de diagonales dejó "perlitas" de aire en forma de plazoletas que hoy son el pulmón de nuestra zona gastronómica.





Además, se diseñaron vías de veinte varas de ancho. Esto es lo que hoy nos regala un tránsito fluido y esas veredas amplias donde los locales gastronómicos pueden sacar sus mesas sin asfixiar al peatón.





Rodríguez Fragio sabía que sin tren, el pueblo era solo un sueño. Por eso, el plano de Benoit no solo contempló la donación de tierras para la Estación Ituzaingó, sino también para la playa de maniobras y la casa del Jefe de Estación. Aunque esto obligó a desviar el Camino Real y achicar la plaza sur, la apuesta por la conectividad fue la que puso a Ituzaingó en el mapa grande del Gran Buenos Aires.