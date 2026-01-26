La humorista Connie Ballarini anunció un espectáculo en Ituzaingó

La cartelera cultural de la Zona Oeste se prepara para recibir a una de las figuras más convocantes del humor nacional. Connie Ballarini, la comediante que ha sabido conquistar tanto los escenarios tradicionales como las redes sociales, confirmó su llegada a nuestra ciudad con su Tour 2026.





La cita está marcada para el sábado 11 de abril a las 21 horas, y el lugar elegido no podía ser otro que el emblemático Teatro Gran Ituzaingó, ubicado en Gobernador Mariano Acosta 55. Será una noche ideal para quienes buscan desconectar de la rutina a pura risa.





La trayectoria de Connie es una prueba de que la pasión siempre encuentra su camino. Nacida en Banfield, pocos imaginarían que detrás de su desenfado escénico hay una farmacéutica recibida en la UBA. Sin embargo, el arte pudo más: desde 2006 comenzó su formación en actuación y guion, especializándose en stand up con referentes como Martín Pugliese y Diego Wainstein.

Su carrera fue en ascenso constante. Tras sus primeros pasos en el mítico The Cavern y su participación clave en "Cosa de Minas" junto a Dalia Gutmann (a quien reemplazó durante su licencia por maternidad), Connie se consolidó en la televisión con apariciones en Bendita TV y especiales para Comedy Central Latinoamérica.





Sin embargo, el gran salto masivo llegó con "Las Chicas de la Culpa". Lo que comenzó en 2018 como la versión femenina del programa "La culpa es de Colón" en Telefé, se transformó en un fenómeno imparable. Junto a Malena Guinzburg, Fernanda Metilli y Natalia Carulias, generaron una química única que sobrevivió al levantamiento del programa de TV, explotó vía streaming durante la pandemia y llenó teatros convocando a más de 75.000 espectadores en un solo año. Recientemente, a fines de 2025, el grupo regresó a la pantalla chica grabando para el trece, confirmando su vigencia.





Ballarini llega a Ituzaingó en su mejor momento profesional. En 2024 fue galardonada con el Premio Martín Fierro Digital como Mejor Comediante Unipersonal Femenino, un reconocimiento a su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram, Connie ha logrado que su unipersonal mute hacia un diálogo constante con el público.





Su estilo actual se caracteriza por una interacción espontánea y desopilante con los espectadores, abordando anécdotas sobre costumbres y relaciones con una frescura que la vuelve viral semana tras semana.





Para no quedarse afuera de este evento, los vecinos de Ituzaingó y alrededores ya pueden asegurar sus lugares. Las entradas para la función del 11 de abril se encuentran a la venta a través de la plataforma web tuentrada.com. También pueden adquirirse de forma presencial en las boleterías del Teatro Gran Ituzaingó.