La maternidad en disputa: "Envidiosa" y la omisión de la Ley de Fertilización Asistida

En una vuelta esperada y llena del humor que la caracteriza, la tercera temporada de "Envidiosa" aterrizó en Netflix y las nuevas aventuras de Vicky (el personaje principal interpretado por Griselda Siciliani) no tardaron en llamar la atención.





Los nuevos capítulos de la producción argentina sitúan a Vicky en una puja por el deseo de la maternidad, los mandatos sociales, la pareja y las distintas maneras de ser mamá, abriendo una vertiente que podría haber sido utilizada para informar y llevar tranquilidad a los espectadores y espectadoras...pero no.





Durante la nueva temporada, la protagonista y Matías (su pareja, interpretada por Esteban Lamothe) comienzan a evaluar la posibilidad de ser padres. A medida que avanza la serie, puede verse de forma explícita a la pareja asistiendo a consultas médicas y debatiendo la posibilidad de atravesar tratamientos de fertilidad.





Sin embargo, aquí comienza un nudo narrativo que, en opinión de muchos/as profesionales de la salud y usuarias de fertilización asistida, fue desaprovechado totalmente: Vicky comienza a decirle a sus amigas que no puede empezar un tratamiento porque su costo es muy elevado, haciendo caso omiso a la ley nacional que garantiza al tratamiento de fertilización como derecho.





Una ley que cambia vidas

En nuestro país, la Ley Nº26.862 de Acceso Integral a los tratamientos de fertilización asistida obliga a obras sociales, prepagas y al sistema público a cubrir los tratamientos, sin importar el estado civil ni la orientación sexual de la persona interesada en iniciarlos.





La normativa cubre hasta cuatro intentos de baja complejidad y tres de alta complejidad por año para cualquier persona mayor de edad. Además, contempla la cobertura del diagnóstico, la medicación, el seguimiento y la donación de gametos.





"La serie perdió la oportunidad de mostrar algo hermoso: que la fertilidad asistida no depende de la billetera, sino de un derecho conquistado con años de lucha. Y que, gracias a esa ley, miles de familias existimos hoy", sentenció Pamela Visciarelli, la activista lesbiana que está a cargo de la cuenta de Instagram Dos Madres Argentinas, en donde relata la historia de su familia, formada con su esposa, Mariana Blanco.





"Construimos la familia que muchos decían que no podía existir". En foto: La familia Visciarelli - Blanco en la tapa de Gente por el Mes del Orgullo 2025.

Pamela y Mariana lograron ser mamás de Juana y Eva gracias al método ROPA, un tratamiento de alta complejidad. En su Instagram, destinan diversas publicaciones, historias y videos a informar y difundir sobre este tipo de tratamiento, asistiendo a distintas personas y parejas para formar sus familias.





"En el 2012, cuando arrancamos los tratamientos, aún no teníamos Ley de Fertilidad, así que comenzamos a hacerlo de forma particular. Al año siguiente, en junio se aprueba la ley y, en el 2014, llegamos a PROCREARTE donde conocimos el método ROPA", explicó Visciarelli.





Nombrar para defender: Cuando la realidad supera a la ficción

En lugar de enfocarse en el marco normativo argentino y aprovechar la trama para visibilizar una ley que, muchas veces, es desconocida, la serie "Envidiosa" utilizó la fertilización asistida como un recurso para enfocarse en el proceso emocional de los personajes ante la posibilidad de maternar. Finalmente, la historia decide dejar a Vicky sin ser mamá, alegando una decisión personal que se desarrolla a lo largo de los capítulos.





"Cuando una ficción toca la fertilidad pero omite la existencia de una ley que lo cambió todo, se pierde más que una escena: se pierde la chance de mostrar un derecho conquistado. Es clave visibilizar ahora la Ley Nº26.862 porque permitió que miles de personas pudieran formar familia. Y porque, en un contexto donde muchos derechos están en discusión, nombrarlos es defenderlos", enfatizó Pamela Visciarelli.





Si tenés dudas sobre la Ley Nº26.862 y/o los tratamientos de fertilización asistida, podés consultar acá. Es importante aclarar que, para realizar un tratamiento de fertilización asistida, no se requiere un diagnóstico previo de infertilidad.