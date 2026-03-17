"La Muni en mi Barrio": El operativo municipal llega a Hurlingham

Este miércoles 18 de marzo de 9 a 13 llega una nueva edición de "La Muni en mi Barrio", un programa de la intendencia de Damián Selci que busca facilitar el acceso y la realización de diversos trámites a los vecinos y las vecinas.





La iniciativa, que tendrá lugar en Av. Vergara y Juan de Salazar, se realizó previamente en la Plaza Galeno e incluyó servicios de salud, talleres abiertos al público y atención para mascotas.





En esta ocasión, los vecinos y las vecinas podrán acceder a una amplia variedad de servicios municipales, tales como atención pediátrica (firma de libretas de ANSES y aptos físicos), vacunación de calendario, test rápidos de VIH y Sífilis, el programa "Hurlingham Nativa: pedí tu árbol", atención al vecino, defensa al consumidor, asesoramiento jurídico y desarrollo social.





Además de la realización de trámites y solicitudes, los y las asistentes al programa "La Muni en tu Barrio" de esta semana podrán participar de distintos talleres y actividades educativas y recreativas, como el taller de huerta y compostaje, el taller de reciclado, las charlas de Educación Ambiental y un stand de Cultura.





También se instalará el Mercado Municipal para que los vecinos y las vecinas puedan realizar sus compras a los mejores precios, teniendo un reintegro al comprar utilizando Cuenta DNI.





Por último, tal como en ediciones anteriores, durante la jornada de este miércoles se llevará a cabo una campaña de vacunación antirrábica y desparasitación de las mascotas.





La cita es este miércoles 18 de marzo de 9 a 13 en Av. Vergara y Juan de Salazar, Hurlingham.