La Navidad se vive en Morón: Conocé los descuentos y beneficios en los comercios del distrito

Con motivo de la celebración de Nochebuena y Navidad, el Municipio de Morón lanzó una serie de descuentos y beneficios para facilitar e impulsar las compras para los y las moronenses.





La iniciativa ofrece descuentos van desde el 10% al 40% en pagos en efectivo o transferencia, 2×1 y 4×3 en productos seleccionados, promociones bancarias y cuotas sin interés, además de regalos con la compra y sorteos.





Dicha medida abarca rubros como indumentaria, perfumería, librería, vinotecas, ópticas, gastronomía, ferreterías, peluquerías, calzado y bazar, ofreciendo así alternativas para encontrar el regalo ideal para estas fiestas.





Según informaron desde el gobierno local, el programa de descuentos y beneficios para las fiestas alcanza a distintos comercios y locales de las zonas de Castelar, El Palomar, Haedo y Morón.

El Municipio de Morón lanzó un programa para impulsar las compras navideñas en el distrito, ayudando al bolsillo de las familias y fomentando la economía local.

Asimismo, otra de las medidas efectuadas por el Municipio de Morón para ayudar a las familias con las compras de las fiestas incluye el estacionamiento medido: hasta el martes 6 de enero inclusive no se cobrará el mismo en los distintos centros comerciales de Haedo, Morón y Castelar.





Para conocer el listado completo de los comercios adheridos a la propuesta moronense, hacé click acá.