La Navidad se vive en Morón: Conocé los descuentos y beneficios en los comercios del distrito
Melina Alderete
Para impulsar las compras durante estas fiestas, el Municipio de Morón lanzó una serie de beneficios en más de 100 comercios adheridos.
Con motivo de la celebración de Nochebuena y Navidad, el Municipio de Morón lanzó una serie de descuentos y beneficios para facilitar e impulsar las compras para los y las moronenses.
La iniciativa ofrece descuentos van desde el 10% al 40% en pagos en efectivo o transferencia, 2×1 y 4×3 en productos seleccionados, promociones bancarias y cuotas sin interés, además de regalos con la compra y sorteos.
Dicha medida abarca rubros como indumentaria, perfumería, librería, vinotecas, ópticas, gastronomía, ferreterías, peluquerías, calzado y bazar, ofreciendo así alternativas para encontrar el regalo ideal para estas fiestas.
Según informaron desde el gobierno local, el programa de descuentos y beneficios para las fiestas alcanza a distintos comercios y locales de las zonas de Castelar, El Palomar, Haedo y Morón.
Asimismo, otra de las medidas efectuadas por el Municipio de Morón para ayudar a las familias con las compras de las fiestas incluye el estacionamiento medido: hasta el martes 6 de enero inclusive no se cobrará el mismo en los distintos centros comerciales de Haedo, Morón y Castelar.
Para conocer el listado completo de los comercios adheridos a la propuesta moronense, hacé click acá.