La "Noche de las Vinotecas" regresa con una nueva edición a zona oeste

Las diferentes vinotecas de todo el país ya tienen fecha para celebrar al Malbec. Así lo han anunciado desde la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines. Es así como, a través de sus redes sociales y de la cuenta oficial del evento "La Noche de las Vinotecas", diferentes locales han informado que realizarán actividades enmarcadas en este evento dedicado al vino argentino.



No cabe duda de que uno de los elementos -junto al mate, el tango y el fútbol- que representa a los argentinos en el exterior, es el vino. Es por eso que, para celebrar su existencia y revalorizar a este producto, se viene desarrollando "La Noche de las Vinotecas" desde hace ya unos cuantos años para promover el conocimiento sobre el mismo e invitar a las personas a tomar una copa de vino en diferentes locales.

Durante el mes de marzo y parte de abril más de 500 vinotecas de todo el país se fueron sumando a esta propuesta, inscribiéndose de forma gratuita, para prestar su espacio a "La Noche de las Vinotecas" que se realizará el próximo viernes 17 de abril. Es de esta forma que diferentes vinotecas y locales, han informado que durante esta jornada se podrán compartir "actividades especiales" al mismo tiempo que se ofrecerán "importantes descuentos".

Este evento de carácter federal se replicará en todo el territorio argentino. Por esta razón, desde la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines -como parte de su tarea en la organización de La Noche de las Vinotecas- han elaborado un mapa digital. En este se podrá encontrar señalizada cada localidad del país, en donde habrá una vinoteca abierta en el marco de esta celebración en honor al vino.



La noche del viernes 17 de abril, abrirán sus puertas a esta fiesta varias vinotecas de zona oeste. Localidades como El Palomar, Haedo, Castelar, Ituzaingó y Morón se encuentran presentes en el listado de espacios que participaran de "La Noche de las Vinotecas":





Morón:

Mundo Líquido (Mendoza 190): Teléfono 1160881756 | Instagram: @mundoliquidook

(Mendoza 190): Teléfono 1160881756 | Instagram: @mundoliquidook Terroir Bebidas (República Oriental del Uruguay 211): Teléfono 1128447582 | Instagram: @terroir_bebidas

(República Oriental del Uruguay 211): Teléfono 1128447582 | Instagram: @terroir_bebidas NH Sabores (Carlos Pellegrini 321): Teléfono 1132342855 | Instagram: @nhsabores_bodega





Castelar:

Mado Tienda de Bebidas (Montes de Oca 2365): Instagram: @mado_bebidas

(Montes de Oca 2365): Instagram: @mado_bebidas Reina Roja (Nstra. Sra. de Rosario de Pompeya 2420): Teléfono 1150588088 | Instagram: @reinarojavinos

(Nstra. Sra. de Rosario de Pompeya 2420): Teléfono 1150588088 | Instagram: @reinarojavinos Brunello - Tienda de Vinos (Gdor. Inocencio Arias 3211): Teléfono 1140747067 | Instagram: brunello_vinos

(Gdor. Inocencio Arias 3211): Teléfono 1140747067 | Instagram: brunello_vinos Cabinet Sauvignon (Almafuerte 2642): Teléfono 1160107584 | Instagram: @kalicabernet





Haedo:

Roma Wine Haedo (Juan B. Justo 214): Teléfono 1136850254 | Instagram: @romawinehaedo

(Juan B. Justo 214): Teléfono 1136850254 | Instagram: @romawinehaedo Bouquet wines (Constitución 267): Teléfono 1168841158 | Instagram: @bouquetwineshaedo

(Constitución 267): Teléfono 1168841158 | Instagram: @bouquetwineshaedo Huellas del Vino (Gdor. Emilio Castro 933): Teléfono 1127326391 | Instagram: @huellasdelvino

(Gdor. Emilio Castro 933): Teléfono 1127326391 | Instagram: @huellasdelvino La Ginoteca de Haedo (Gdor. Valentín Vergara 402): Teléfono 1131763850 | Instagram: @laginotecadehaedo





El Palomar:

Rutas del Vino La Tienda (Carlos Gardel 2402): Teléfono 1163026491 | Instagram: @rutasdelvinolatiend





Ituzaingó: