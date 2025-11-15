La Nueva Luna se presentará hoy sábado en el Boulevard Fleming

Una gran opción para disfrutar del fin de semana -y al mismo tiempo aprovechar del buen tiempo- es pasar por los puestos de este gran evento organizado por "Feria Lupita". La misma contará con diferentes puestos de emprendedores y opciones gastronómicas para recorrer, a la vez que se realizarán actividades variadas tanto para las infancias como para jóvenes y adultos.



Son varios los artistas y bandas que conforman la grilla de "Feria Lupita", entre los que se destacan Fogerteam (tributo a Chereme), Adrián Luna, La Roket, Clarcs, Robert DJ, Misturao, El Favorito, Sol Conti y DJ Naim LM. Mientras se desarrollen los shows, los visitantes podrán recorrer los distintos puestos que le darán vida a esta feria.

El grupo de cumbia "La Nueva Luna, Iluminará" se presentará este sábado 15 de noviembre en el Boulevard Fleming. La jornada de "Feria Lupita" comenzará por la tarde y dicho show tendrá lugar, a partir de las 20:00hs, con mucha música y baile.



Es importante destacar que la Feria Lupita es una propuesta que reúne al arte y al diseño de autor. Los inicios de la misma se remontan a 2021 -luego de la pandemia del covid-19 y una vez levantadas todas las restricciones- con el objetivo de agrupar a diferentes emprendimientos que buscaban un espacio de encuentro y desarrollo.



Esta se caracteriza por la gran variedad de emprendimientos, sobre todos los relacionados al arte y al diseño, que le dan vida a los diferentes espacios en donde Feria Lupita lleva adelante sus encuentros con la comunidad. Dicho esto, también se pueden hallar algunos puestos que se dedican a la reventa de otros productos como ropa, mates, etc.