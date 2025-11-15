La Nueva Luna se presentará hoy sábado en el Boulevard Fleming
Enzo Ariel Resino
El show se dará en el marco de la segunda jornada de "Feria Lupita" en Ituzaingó. Además habrá puestos con artesanías, comida, bebida y entretenimiento para toda la familia.
Una gran opción para disfrutar del fin de semana -y al mismo tiempo aprovechar del buen tiempo- es pasar por los puestos de este gran evento organizado por "Feria Lupita". La misma contará con diferentes puestos de emprendedores y opciones gastronómicas para recorrer, a la vez que se realizarán actividades variadas tanto para las infancias como para jóvenes y adultos.
Son varios los artistas y bandas que conforman la grilla de "Feria Lupita", entre los que se destacan Fogerteam (tributo a Chereme), Adrián Luna, La Roket, Clarcs, Robert DJ, Misturao, El Favorito, Sol Conti y DJ Naim LM. Mientras se desarrollen los shows, los visitantes podrán recorrer los distintos puestos que le darán vida a esta feria.
El grupo de cumbia "La Nueva Luna, Iluminará" se presentará este sábado 15 de noviembre en el Boulevard Fleming. La jornada de "Feria Lupita" comenzará por la tarde y dicho show tendrá lugar, a partir de las 20:00hs, con mucha música y baile.
Es importante destacar que la Feria Lupita es una propuesta que reúne al arte y al diseño de autor. Los inicios de la misma se remontan a 2021 -luego de la pandemia del covid-19 y una vez levantadas todas las restricciones- con el objetivo de agrupar a diferentes emprendimientos que buscaban un espacio de encuentro y desarrollo.
Esta se caracteriza por la gran variedad de emprendimientos, sobre todos los relacionados al arte y al diseño, que le dan vida a los diferentes espacios en donde Feria Lupita lleva adelante sus encuentros con la comunidad. Dicho esto, también se pueden hallar algunos puestos que se dedican a la reventa de otros productos como ropa, mates, etc.