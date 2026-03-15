La obra "La clase de piano" llega a la Casa Sonora de Ituzaingó

El Oeste se prepara para recibir una pieza de culto. El próximo domingo 12 de abril, el escenario de Casa Sonora (Rondeau 173) abrirá sus puertas para presentar "La clase de piano", una obra teatral de un único acto que promete sacudir la modorra del domingo con una dosis perfecta de humor negro, tensión y brillantez intelectual.





La cita, programada para las 20:00 hs, tiene como protagonistas a una dupla de lujo: la actriz Lorena Rizzo y el mismísimo Leo Maslíah, quien además es el autor de esta pieza. Maslíah, reconocido rioplatense por su capacidad de diseccionar la realidad a través del absurdo y la música, trae a Ituzaingó una propuesta que interpela desde lo cotidiano y lo asfixiante.





La trama nos sumerge en la intimidad de un living marcado por la precariedad. Allí, una profesora de piano, acorralada por las deudas y la urgencia económica, intenta mantener a flote su dignidad impartiendo lecciones bajo métodos que rozan lo excéntrico. Sin embargo, el equilibrio se rompe con la llegada de un nuevo alumno que dista mucho de ser un aprendiz convencional.

Lo que comienza como una simple clase de música deriva rápidamente en un campo de batalla. Entre preguntas inquisitivas, silencios incómodos y movimientos que despiertan sospechas, la obra explora los límites del poder, la desesperación y el choque de clases, todo bajo la afilada pluma de Maslíah.





Como ya es costumbre en este espacio cultural de Ituzaingó, la experiencia no se limita solo a lo que sucede sobre las tablas. Los organizadores invitan a los asistentes a acercarse una hora antes de la función para disfrutar del Buffet Sonoro.





Es el momento ideal para los vecinos que quieran compartir unas empanadas, una copa de vino y esa charla previa que calienta los motores antes del espectáculo. Esta combinación de calidez hogareña y excelencia artística es lo que ha posicionado a Casa Sonora como un punto neurálgico para la comunidad artística del distrito.





Para los interesados en asistir, se recomienda celeridad, ya que la capacidad del espacio es limitada y las obras de Maslíah suelen agotar localidades rápidamente. La preventa de las entradas está a $20.000, mientras que la entrada general a $25.000. Para hacer reservas, se puede enviar un mensaje al 11 5583-0726.





Una oportunidad imperdible para ver teatro de autor a pocas cuadras de la plaza, en una noche donde las teclas del piano no serán lo único que se ponga en juego.