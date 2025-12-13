La Scaloneta podría disputar un amistoso en la fecha FIFA

El conjunto argentino negocia un partido preparatorio para marzo y la principal opción es enfrentar a Senegal, en la antesala de la Finalissima y la Copa del Mundo.



La Selección Argentina podría sumar un amistoso ante Senegal en marzo de 2026, en la misma ventana de fecha FIFA en la que también disputaría la Finalissima frente a España. La información fue dada a conocer por la Federación Senegalesa de Fútbol.



A través de un comunicado, la Federación Senegalesa de Fútbol detalló la planificación de su selección y confirmó un amistoso frente a Estados Unidos el 31 de marzo. Además, informó que evalúan propuestas de Arabia Saudita y de la Argentina para la ventana FIFA de ese mes.



Al igual que la Albiceleste, Senegal participará de la Copa del Mundo e integra una de las zonas más complicadas: el Grupo I, junto a Francia, Noruega y el ganador del Repechaje Internacional, que saldrá de Irak, Bolivia o Surinam.

Argentina, vigente campeón del mundo y bicampeón de América, encabeza el Grupo J y se medirá con Argelia, Austria y Jordania en la cita mundialista. Mientras, la AFA ultima detalles de los amistosos antes del inicio del campeonato.



Si bien el enfrentamiento entre los campeones de América y Europa no fue oficializado, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, había confirmado que se jugará en el tercer mes de 2026 y en campo neutral.