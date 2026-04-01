La Scaloneta se despidió de La Bombonera con una goleada

El conjunto argentino aplastó a Zambia por 5 a 0 con tantos de Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, un gol en contra por parte del elenco visitante, y Valentín Barco, que selló el resultado final.



La Selección Argentina goleó anoche al equipo africano, en un encuentro correspondiente a la fecha FIFA disputado en La Bombonera. Se trató del último partido en el país antes del comienzo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.



Respecto al encuentro, los dirigidos por Lionel Scaloni fueron ampliamente superiores al conjunto africano. De hecho, a los cuatro minutos de juego, Lionel Messi recibió en el sector derecho del área, eludió a un defensor y habilitó a Julián Álvarez, quien definió de primera y estableció el 1-0 parcial.

Sobre el final de la primera parte, la "Pulga" dio un giro para sacarse de encima a un rival, le dio la pelota a Alexis Mac Allister, recibió la descarga y puso el 2-0 con un preciso remate cruzado.

Ya en el arranque del segundo tiempo, Albert Kangwanda derribó a Thiago Almada y el árbitro Alexis Herrera sancionó penal.



El encargado de la ejecución fue Nicolás Otamendi, quien disputó su último partido con Argentina en condición de local.

El actual futbolista de Benfica de Portugal esperó hasta último momento el movimiento del arquero y sacó un tiro cruzado, donde convirtió el tercer tanto del partido.



Más tarde, Almada desbordó por la derecha, intentó dar un pase al medio, la pelota se desvió en Dominic Chanda y entró en el arco. El encuentro se puso 4-0 a favor del elenco albiceleste.



Finalmente, cuando el partido llegó a su finalización, Nico González metió un taco y le dejó el balón servido a Valentín Barco, quien marcó su primer gol con la camiseta Nacional y selló el 5-0.

Así, la Selección Argentina se impuso en los dos amistosos que disputó en esta fecha FIFA, había derrotado a Mauritania por 2-1, y se despidió de su gente a 72 días del inicio del Mundial 2026.



En la primera semana de junio habrá una Fecha FIFA previa al Mundial, que generalmente se suele organizar para que los planteles se despidan de sus hinchas antes de la competencia.



Uno de los dos rivales de Argentina será Serbia, mientras que el otro no está confirmado. Sin embargo, aún no hay fecha, sede ni hora confirmada.