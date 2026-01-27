La Selección Argentina de Fútbol Playa llega a Ituzaingó en busca de jóvenes talentos

El deporte en nuestra ciudad sigue dando pasos agigantados, consolidando a Ituzaingó como un verdadero semillero y un punto de referencia en la zona oeste. En esta ocasión, la Selección Argentina de Fútbol Playa desembarca en el distrito con el objetivo de encontrar a las futuras estrellas que vestirán la celeste y blanca.





El próximo miércoles 4 de febrero a las 19 hs, las miradas estarán puestas en el Ituzaingó Arena, ubicado en la Ciudad Deportiva del Club Atlético Ituzaingó (Blas Parera 1251). Allí se desarrollará una visoría oficial de jugadores sub 20, una oportunidad inmejorable para los jóvenes de la región que sueñan con representar al país en esta disciplina que no para de crecer.





La jornada no será un entrenamiento más. La prueba estará supervisada directamente por el cuerpo técnico de la Selección Nacional, garantizando una observación profesional y rigurosa. Estarán presentes Hernán Magrini, director técnico de la albiceleste; Matías Galban, su ayudante de campo; y Martín Pérez Rodríguez, preparador físico del equipo.

La convocatoria es abierta y está dirigida a jóvenes de entre 15 y 19 años. Esta iniciativa subraya el compromiso del "León" y de la AFA por federalizar la búsqueda de talentos y acercar la selección a los clubes de barrio que cuentan con infraestructura de calidad.





La llegada de la selección a Ituzaingó no es casualidad; responde a una historia rica y a un presente de expansión. El fútbol playa comenzó a desarrollarse en Argentina a principios de la década de 1990, convirtiendo a nuestro país en una de las naciones pioneras de la disciplina.





Imposible olvidar aquel torneo de 1993 en Miami, donde Argentina compitió junto a potencias como Estados Unidos, Brasil e Italia. En aquel equipo fundacional, la albiceleste contó con figuras de la talla de Sergio Goycochea y el "Vasco" Julio Olarticoechea, subcampeones mundiales en Italia 1990, quienes le dieron el impulso inicial a este deporte.





Las estadísticas respaldan esta tradición: de los 10 mundiales no oficiales, Argentina estuvo presente en 8, alcanzando un histórico tercer puesto en 2001 en Costa do Sauipe. Tras la oficialización del certamen por parte de la FIFA en 2005, la selección nacional ha dicho presente en 8 ediciones mundialistas.





Hoy, la realidad es aún más prometedora. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está profundizando el desarrollo de la disciplina con infraestructura de vanguardia, como la construcción de una cancha de arena en el predio de Ezeiza, y la elaboración de planes de trabajo a largo plazo. Este esfuerzo ha posicionado al equipo nacional como una verdadera potencia en el continente. La prueba en el Ituzaingó Arena es parte de este plan maestro: encontrar en la arena del oeste a los cracks del mañana.