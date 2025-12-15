El Club Atlético Ituzaingó, una institución vital para su comunidad y un pilar en el desarrollo social y deportivo de miles de jóvenes, ha asegurado su continuidad operativa gracias a la intervención directa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



En un comunicado reciente, la dirigencia del club informó a sus socios, hinchas y a la comunidad en general sobre una gestión crucial que garantiza la estabilidad del "Verde".



La noticia surge en el contexto de un delicado juicio que la institución se encuentra afrontando, un proceso legal cuya magnitud ponía en serio riesgo la viabilidad y el futuro mismo del club.



Ante esta amenaza inminente, las autoridades del "Verde" fueron recibidas por el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en un encuentro determinante para el destino del club.

El resultado de esta reunión fue un compromiso explícito y fundamental por parte de la Casa Madre del fútbol argentino: la AFA garantizará un aporte económico que será clave para afrontar la responsabilidad derivada de dicho litigio.

La Asociación del Fútbol Argentino garantizará que Ituzaingó mantenga sus puertas abiertas



📝 Comunicado: https://t.co/os0DsXoJ0J pic.twitter.com/3drnx0l9YP — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) December 15, 2025



Este gesto de apoyo financiero es, en palabras de la dirigencia de Ituzaingó, "fundamental" para disipar las nubes que se cernían sobre la institución.



Es importante destacar, que la causa judicial en cuestión, no tiene su origen en la actividad específica del fútbol.



El club no dudó en expresar su profundo agradecimiento a la conducción de la AFA. Este respaldo se enmarca en un período donde, según el comunicado, la actual gestión de la Asociación ha sido objeto de críticas.



En este contexto, el apoyo al León es presentado como "un nuevo gesto en favor de nuestros clubes de AFA", reforzando la idea de que la Asociación funciona como una red de contención para sus afiliados, especialmente en momentos de vulnerabilidad financiera y legal extrema.



Ituzaingó es mucho más que un equipo de fútbol; es un centro que "recibe a miles de chicos y chicas de la ciudad".



La posibilidad de mantener sus puertas abiertas y seguir adelante con la planificación y el desarrollo normal de sus actividades es una victoria para toda la comunidad ituzainguense.



Gracias a la intervención de "Chiqui" Tapia y la AFA, el "León" puede mirar al futuro con renovado optimismo, continuando con su labor de formación deportiva y social.