La sonrisa de la esperanza: Pablo Grillo se recupera exitosamente tras el ataque de la Gendarmería

Esta semana, la familia de Pablo Grillo mostró cómo avanza la recuperación del fotógrafo que fue herido de gravedad en la marcha de jubilados de marzo del año pasado.





En el incidente causado por el cabo Guerrero de la Gendarmería Nacional, Grillo recibió un disparo de un proyectil de gas lacrimógeno que lo dejó con fuertes secuelas cerebrales, por lo que debió pasar por diversas intervenciones.





Actualmente, el fotoperiodista se encuentra en rehabilitación en el Hospital M. Rocca y, en las últimas imágenes y videos compartidas en redes y a los medios por sus familiares, se puede ver a Pablo Grillo consciente, de buen ánimo y caminando por el jardín del nosocomio, sin la asistencia de la silla de ruedas.





Asimismo, en el último parte médico brindado esta semana, la familia destacó que a Grillo le retiraron la sonda nasogástrica: "Pablo se alimentará por sus propios medios en todas las comidas. Es un gran paso en la rehabilitación. Sigue con mucha fuerza. Gracias por tanto acompañamiento y cariño", destacaron.





Entre encuentros y promesas futuras

Ante el panorama alentador en la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo recibió visitas de diversos referentes y referentas de la justicia, así como también de sus colegas fotoperiodistas.





El miércoles pasado, se acercaron al Hospital M. Rocca la abogada Claudia Cesaroni de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LDAH), Agustina Lloret del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y querella de la familia, y el presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), Sebastián Vricella.





También fueron a visitar a Pablo Grillo los fotógrafos Rolando Andrade, Julio Menajovsky y Marita Costa.