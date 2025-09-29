La Sub 20 arrancó con el pie derecho en el Mundial

La Selección Argentina Sub 20 debutó en el Mundial que se juega en Chile con un ajustado triunfo ante el elenco cubano, en un partido donde jugó desde temprano con diez jugadores.

Con doblete de Alejo Sarco e Ian Subiabre, Argentina derrotó en el debut del Grupo D de la Copa del Mundo a Cuba por 3 a 1 y sumó su primer triunfo. Este miércoles se enfrenta a Australia.



El primer gol llegó a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando Alejo Sarco definió en dos tiempos luego de un muy buen buscapié de Maher Carrizo.

Luego las cosas se complicaron y mucho para los dirigidos por Diego Placente, ya que el juez Nazmi Nasaruddin expulsó injustamente al defensor argentino Santiago Fernández luego de una contra de Cuba.



Pese a tener diez jugadores, la Selección Albiceleste pudo estirar la ventaja a los 41 minutos del primer tiempo, nuevamente a través del autor del primer tanto, quien conectó un muy buen cabezazo tras un centro milimétrico del lateral Dylan Gorosito.

¡GOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Sarco ganó en las alturas y con un cabezazo letal marca por duplicado 💪



40' | 🇨🇺 CUBA 0 - 2 ARGENTINA 🇦🇷



Sin embargo, la alegría duró poco para el conjunto argentino ya que el lateral Karel Pérez se aprovechó de una desatención defensiva en un córner y descontó en la última jugada para Cuba antes de irse al entretiempo.



En el segundo tiempo, la Selección Sub 20 pudo acomodarse mucho más en defensa, cuidó muy bien la ventaja de un gol y anuló totalmente a los delanteros cubanos, que prácticamente no tuvieron más situaciones claras.



El encargado de sentenciar el partido fue Ian Subiabre, que a los 90 minutos se encontró con un rebote en el área y anotó un golazo con un potente remate al primer palo, inatajable para el arquero local.

De esta manera, la Selección Argentina debutó con una victoria y ahora comparte la primera posición del Grupo D con Italia, que más temprano le había ganado 1-0 a Australia.



La próxima presentación del equipo argentino será este miércoles 1° de octubre, cuando se enfrente con Australia a partir de las 20 (hora argentina), y será transmisión en vivo y en directo a través de Telefé.