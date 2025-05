La Torre Eiffel de Ituzaingó funcionará como sede de la Feria "Dos Reinas"

Fue en abril del 2024 cuando, por este medio, comunicábamos la decisión -tomada por quienes llevaban adelante de The Tower Beer House- de no continuar con aquella propuesta gastronómica que se emplazaba en la famosa Torre Eiffel de Ituzaingó. Este restaurante y cervecería, ubicado en Lavalleja 40 (Villa Ariza, Ituzaingó) le daba color a las noches, no solo por su característica ambientación sino también por su gastronomía y carta de tragos.



El anuncio del cierre de este bar, puso en aquel entonces un punto final a la utilización de este espacio para emprendimientos y comercios. Es así como la obra del arquitecto Rubén Díaz comenzó a quedar deshabitada y siendo aprovechada solamente como un recuerdo y una postal, usada como escenario para tomarse fotografías por vecinos y quienes visitan zona oeste.

Pero ahora, luego de casi un año de la partida de The Towe Beer House, llega una nueva propuesta a la Torre Eiffel que tanto destaca en el límite entre Ituzaingó y Castelar. Se trata de la feria de emprendedores "Dos Reinas" la cual contará tanto con una plataforma para que emprendedores y emprendedoras muestren sus productos como con varias sorpresas y actividades.



La realización de esta feria, que en principio tendrá lugar el próximo sábado 24 de mayo de 15:00 a 19:00hs, se centrará en el objetivo de promover la innovación y el emprendimiento en la comunidad. Es así como, durante el desarrollo de la misma, se podrán observar exposiciones "de productos y servicios innovadores" y tanto conferencias como talleres "sobre emprendimiento y negocios", informaron desde el Instagram de "Dos Reinas".



Todos los emprendedores interesados en participar de esta propuesta, y contar con un stand en la misma, deberán comunicarse al 11-6968-7913 para obtener más información y reservar su espacio. Los emprendedores contarán con las siguientes comodidades en caso de solicitar un lugar en la feria: