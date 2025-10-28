La última semana de octubre será con bajas temperaturas en el AMBA

Llegan los últimos días de octubre y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mediante su último informe, ha indicado que el resto de esta semana estará marcada por claros descensos de la temperatura. Estos se sentirán específicamente durante la mañana, con una mínima que rondará entre los 5 y los 7 grados.



De esta manera, es necesario señalar que -en partidos bonaerenses como Ituzaingó, Morón, Hurlingham y Merlo, entre otros- los vecinos y vecinas deberán tener en cuenta la presencia de algún abrigo al salir temprano de sus hogares. En cuanto al martes 28 de octubre, es importante remarcar que este será el día más fresco de la semana ya que se espera una mínima de 5 y 15 grados de máxima.

Ahora bien, el miércoles 29 de octubre se presentará con 6 grados por la mañana y con el correr de las horas la temperatura alcanzará los 17 grados. Este informe del SMN ha indicado que, dado un pronóstico del 40% de probabilidad de precipitaciones, es posible que llueva durante el medio día en el AMBA.



El jueves 3o de octubre el cielo se mantendrá con una nubosidad muy presente durante la mañana y en buena parte del medio día. En cuanto a la temperatura, es necesario destacar que estas irán entre los 13 y los 22 grados a lo largo de la jornada.



Llegando al viernes 31 de octubre, el último de esta semana y el mes que termina, la mínima será de 7 y la máxima de 22 grados. Pero en esta oportunidad, no se esperan lluvias ni presencia de nubosidad cubriendo el cielo en las diferentes localidades del AMBA.