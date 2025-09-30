La UNAHUR comienza con las pre-inscripciones a carreras de cara al 2026

Desde esta Casa de Altos Estudios anunciaron que pronto comenzará la pre-inscripción a carreras para el primer cuatrimestre del próximo año. La propuesta educativa en dicha universidad del conurbano es amplia y contempla los ámbitos de la tecnología, la ingeniería, la educación y la salud.



Es importante recordar que esta universidad fue creada allá por 2014 -dentro de unos meses se cumplirán once años de la sanción y promulgación de la Ley N° 27.016- y dos años más tarde comenzó a funcionar plentamente. La misma ofrece carreras de pregrado, grado y posgrado posibilitando la graduación de primeras generaciones de universitarios, planteándose como el objetivo: aportar al desarrollo local y nacional a través de la producción y distribución equitativa de conocimientos e innovaciones científico-tecnológicas.

Durante este ciclo lectivo se sumaron dos nuevas carreras, la cuales ya contaron con los primeros inscriptos que han cursados sus primeras materias, siendo estas la Licenciatura en Nutrición y el Profesorado Universitario en Geología. Dicho esto, la universidad se prepara para planificar el 2026 y para esto iniciará, en la brevedad, las pre-inscripciones a las variadas carreras de los diferentes institutos de la UNAHUR.



A partir del miércoles 1 de octubre -y hasta el sábado 1 de noviembre- se encontrará abierta la posibilidad de pre-inscribirse a las carreras de los cuatro institutos (Tecnología e Ingeniería, Biotecnología, Educación y Salud Comunitaria). Tanto nuevos estudiantes, personas interesadas en iniciar su vida universitaria, como aquellos que ya vienen cursando podrán anotarse a las diferentes propuestas.



Dentro de las diferentes opciones, se encuentran carreras como la Tecnicatura Universitaria en Programación de Videojuegos, la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial, la Licenciatura en Diseño Industrial, la Licenciatura en Biotecnología, la Tecnicatura Universitaria en Producción Agroecológica Periurbana o el Profesorado Universitario en Letras, la Licenciatura en Educación y la Licenciatura en Kinesiología, entre otras.

Cuáles son los pasos a seguir y cómo puedo realizar la pre-inscripción a las carreras en la UNAHUR





La pre-inscripción a las carreras a cursar el primer cuatrimestre de 2026, se abrirán a partir del miércoles 1 de octubre. Estas se encontrarán disponibles hasta el sábado 1 de noviembre, cuando finalice este período de pre-inscripciones. Es importante tener en cuenta -al momento de anotarse en las carreras elegidas- los pasos a seguir para realizar de forma efectiva esta instancia:



