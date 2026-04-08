La UNAHUR inauguró nuevas aulas de biosimulación para Kinesiología y Obstetricia

En una clara apuesta por fortalecer la educación pública y la formación de profesionales de la salud en la región, la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) avanzó en su plan de mejoramiento para los diferentes espacios de la institución. Esta casa de altos estudios completó la adecuación e inauguró dos nuevas aulas destinadas a estudiantes de las Licenciaturas de Kinesiología y Fisiatría, y de Obstetricia.



Estos nuevos espacios se encuentran enfocados netamente en la práctica a través de la biosimulación. Los mismos abarcan un total de 315 metros cuadrados y se encuentran ubicados en el subsuelo de la sede Origone, sumando infraestructura de primer nivel para los alumnos del oeste del conurbano.

Un cambio de paradigma: el enfoque en el parto respetado





El nuevo sector de Obstetricia marca un diferencial en la formación de futuros y futuras profesionales. Tal es así que Beatriz Peralta, directora de la Licenciatura, detalló que dichas instalaciones ya cuentan colchonetas para parto, poltronas y lianas, siendo estos "materiales esenciales para el parto respetado".





En esa línea, la directora reflexionó sobre las prácticas médicas tradicionales y la necesidad de actualizarlas: "durante muchos años se obligó a llevar adelante partos en posición ginecológica". "El parto tiene que ser fisiológico. No es necesario colocar una vía ni medicación, salvo que exista alguna complicación específica", agregó.

Un espacio para practicas profesionalizantes de vanguardia en zona oeste





Por su parte, los estudiantes de Kinesiología y Fisiatría ahora cuentan con un espacio completamente equipado con material de gimnasio y un área específica para el trabajo con agentes físicos.



El director de la carrera, Pablo Bordoli, destacó la importancia de este nuevo entorno tecnológico para que los estudiantes no se encuentren con sorpresas a la hora de salir al mundo laboral. "El espacio es una réplica de los que pueden encontrarse en la práctica de la profesión en distintos centros de rehabilitación", subrayó Bordoli.



La jornada de inauguración contó con la presencia de gran cantidad de estudiantes, docentes y autoridades del Instituto de Salud Comunitaria. "Esto es para ustedes y por ustedes. Disfrútenlo muchísimo, estudien muchísimo y aprendan muchísimo", fueron las palabras que utilizó Mg. Jaime Perczyk, Rector de la UNAHUR, para celebrar la inauguración de estos nuevos espacios de enseñanza.