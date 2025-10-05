La UNM abrió su inscripción para el ciclo lectivo 2026

Llegan los últimos meses del año y las Casas de Altos Estudios se encuentran preparando todo -mientras los actuales estudiantes preparando exámente en esta instancia de la cursada- lo relacionado a la organización del próximo ciclo lectivo. Es así como la Universidad Nacional de Moreno anunció la apertura del período de inscripciones a sus diferentes carreras.



Dicha instancia se abrió el último lunes 29 de septiembre y quedará habilitada hasta el próximo viernes 31 de octubre. "Podras elegir entre 15 carreras de grado, 9 tecnicaturas universitarias y 2 ciclos de licenciaturas", comentaron desde la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

Es importante destacar que la inscripción se realizará, en una primera instancia, de forma on-line a través del siguiente link: "Inscripción a carreras 2026". Luego el proceso seguirá de forma presencial, habiendo solicitado un turno previo, en la Oficina del Departamento de Alumnos de la UNM.



En cuanto a la documentación que deberán presentar los aspirantes -tanto aquellos que están cursando su último año del secundario (que finalizarán sus estudios en diciembre de 2025) como los que ya han finalizado sus estudios en 2025 o años anteriores- al momento de preinscribirse a las correspondientes carreras, es menester tener en cuenta la siguiente diferenciación:





Aspirante que estén cursando el último año del secundario: deberán presentar foto del rostro de frente, DNI actualizado (frente y dorso), constancia de alumno regular.

deberán presentar foto del rostro de frente, DNI actualizado (frente y dorso), constancia de alumno regular. Aspirantes que han finalizado sus estudios secudnarios en 2025 o años anteriores: deberán presentar foto del rostro de frente, DNI actualizado (frente y dorso), título secundario, analítico o constancia de título en trámite en donde conste que no adeuda ninguna materia o constancia de finalización de la cursada de nivel secundario, adeudando materias.

deberán presentar foto del rostro de frente, DNI actualizado (frente y dorso), título secundario, analítico o constancia de título en trámite en donde conste que no adeuda ninguna materia o constancia de finalización de la cursada de nivel secundario, adeudando materias. Aspirantes mayores de 25 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios: deberán presentar foto del rostro de frente, DNI actualizado y digitalizado (frente y dorso) e indicar en el formulario el ingreso mediante esta modalidad.

Conocé la oferta académica de la Universidad Nacional de Moreno





Departamento de ciencias aplicadas y tecnología:





Ing. en Electrónica, con orientación en Redes, Multimedios y Aplicaciones Agropecuarias.

Tec. Universitaria en Electrónica.

Lic. o tecnicatura en Gestión Ambiental.

Arquitectura.

Lic. o tecnicatura en Biotecnología.

Diseño Industrial.

Tec. Universitaria en Prototipado Rápido y Renderización.

Diseño de Indumentaria.

Tec. Universitaria en Planificación y Confección de Indumentaria.

Diseño Multimedial.

Tec. Universitaria en Animación Digital.

Diseño en Comunicación Visual.

Tec. Universitaria en Desarrollo de Imágen e Identidad Corporativa.





Departamento de Ciencia Económicas y Jurídicas





Lic. en Relaciones del Trabajo.

Lic. en Administración.

Lic. en Economía.

Contador Público Nacional.

Tec. Universitaria Impositivo Contable.

Abogacía.

Tec. Universitaria en Derecho.





Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales:





Lic. en Trabajo Social.

Lic. en Comunicación Social, con orientación Científica y en Producción Multimedial.

Lic. en Educación Secundaria (Ciclo de Licenciatura).

Lic. en Educación Inicial (Ciclo de Licenciatura).





Ante cualquier duda o consulta, todos los interesados en inscribirse a carreras de la Universidad Nacional de Moreno podrán escribir a orientación@unm.edu.ar o a la casilla de alumnos@unm.edu.ar si así fuera necesario.