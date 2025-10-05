5 de oct. de 2025
Universidad

La UNM abrió su inscripción para el ciclo lectivo 2026

Enzo Ariel Resino

2 min de lectura

La misma se encontrará abierta hasta el viernes 31 de octubre y la oferta académica cuenta con 15 carreras de grado, 2 ciclos de licenciatura y 9 tecnicaturas universitarias.

Llegan los últimos meses del año y las Casas de Altos Estudios se encuentran preparando todo -mientras los actuales estudiantes preparando exámente en esta instancia de la cursada- lo relacionado a la organización del próximo ciclo lectivo. Es así como la Universidad Nacional de Moreno anunció la apertura del período de inscripciones a sus diferentes carreras.

Dicha instancia se abrió el último lunes 29 de septiembre y quedará habilitada hasta el próximo viernes 31 de octubre. "Podras elegir entre 15 carreras de grado, 9 tecnicaturas universitarias y 2 ciclos de licenciaturas", comentaron desde la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

Es importante destacar que la inscripción se realizará, en una primera instancia, de forma on-line a través del siguiente link: "Inscripción a carreras 2026". Luego el proceso seguirá de forma presencial, habiendo solicitado un turno previo, en la Oficina del Departamento de Alumnos de la UNM.

En cuanto a la documentación que deberán presentar los aspirantes -tanto aquellos que están cursando su último año del secundario (que finalizarán sus estudios en diciembre de 2025) como los que ya han finalizado sus estudios en 2025 o años anteriores- al momento de preinscribirse a las correspondientes carreras, es menester tener en cuenta la siguiente diferenciación:

  • Aspirante que estén cursando el último año del secundario: deberán presentar foto del rostro de frente, DNI actualizado (frente y dorso), constancia de alumno regular.
  • Aspirantes que han finalizado sus estudios secudnarios en 2025 o años anteriores: deberán presentar foto del rostro de frente, DNI actualizado (frente y dorso), título secundario, analítico o constancia de título en trámite en donde conste que no adeuda ninguna materia o constancia de finalización de la cursada de nivel secundario, adeudando materias.
  • Aspirantes mayores de 25 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios: deberán presentar foto del rostro de frente, DNI actualizado y digitalizado (frente y dorso) e indicar en el formulario el ingreso mediante esta modalidad.

Conocé la oferta académica de la Universidad Nacional de Moreno

Departamento de ciencias aplicadas y tecnología:

  • Ing. en Electrónica, con orientación en Redes, Multimedios y Aplicaciones Agropecuarias.
  • Tec. Universitaria en Electrónica.
  • Lic. o tecnicatura en Gestión Ambiental.
  • Arquitectura.
  • Lic. o tecnicatura en Biotecnología.
  • Diseño Industrial.
  • Tec. Universitaria en Prototipado Rápido y Renderización.
  • Diseño de Indumentaria.
  • Tec. Universitaria en Planificación y Confección de Indumentaria.
  • Diseño Multimedial.
  • Tec. Universitaria en Animación Digital.
  • Diseño en Comunicación Visual.
  • Tec. Universitaria en Desarrollo de Imágen e Identidad Corporativa.



Departamento de Ciencia Económicas y Jurídicas

  • Lic. en Relaciones del Trabajo.
  • Lic. en Administración.
  • Lic. en Economía.
  • Contador Público Nacional.
  • Tec. Universitaria Impositivo Contable.
  • Abogacía.
  • Tec. Universitaria en Derecho.



Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales:

  • Lic. en Trabajo Social.
  • Lic. en Comunicación Social, con orientación Científica y en Producción Multimedial.
  • Lic. en Educación Secundaria (Ciclo de Licenciatura).
  • Lic. en Educación Inicial (Ciclo de Licenciatura).



Ante cualquier duda o consulta, todos los interesados en inscribirse a carreras de la Universidad Nacional de Moreno podrán escribir a orientación@unm.edu.ar o a la casilla de alumnos@unm.edu.ar si así fuera necesario.

