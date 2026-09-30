La UTN de Haedo desarrolla un nanosatélite que tomará fotos de la ciudad y se lanzará en 2029

El Grupo de Tecnologías Aeroespaciales de la UTN Facultad Regional Haedo se encuentra desarrollando el HAEDO-SAT, un nanosatélite compacto en formato CubeSat 3U enfocado en la observación terrestre y la formación académica. El proyecto, presentado por Nahuel Castello y Lucas Canestro Bernotti, tomará sus primeras imágenes sobre la localidad de Haedo.

Detalles técnicos y lanzamiento previsto

El dispositivo, que pesará entre 3 y 4 kilos y medirá unos 30 por 10 por 10 centímetros, estará equipado con una cámara pancromática en blanco y negro con una resolución de 4,7 metros. El equipo de trabajo está integrado por 14 investigadores, becarios y egresados de la casa de estudios ubicada en la calle París 532, en el partido de Morón.



Con tres años de desarrollo previo y la revisión preliminar de diseño completada en agosto, los especialistas continuarán la fase de detalle entre 2026 y 2027. La construcción y validación de los modelos de prueba se realizará en 2028, con la meta de concretar el lanzamiento al espacio en 2029.



La misión buscará monitorear el territorio, ensayar tecnología de Internet de las Cosas y fortalecer la experiencia profesional en la región.