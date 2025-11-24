Ladrón "contorsionista": entró por la ventanita de la reja para robar un kiosco

Un robo con una mecánica insólita ocurrió esta madrugada en Merlo Norte. Un delincuente fue captado cuando, con movimientos de "contorsionista", logró ingresar a un kiosco a través de la pequeña ventana de la reja de seguridad, utilizada habitualmente para vender durante la noche.



El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana en el maxikiosco "SilEdu", ubicado en la calle Goya al 2300, entre Salguero y O'Higgins.



El delincuente aprovechó la pequeña abertura de la reja de seguridad, que se utiliza habitualmente para la venta nocturna, para perpetrar el robo.



En una maniobra de gran agilidad, el sujeto se trepó a la reja y logró ingresar al local introduciendo primero las piernas y luego el resto del cuerpo por el estrecho espacio.



Una vez en el interior, se dirigió a la caja registradora y guardó la recaudación en sus bolsillos. No conforme con el efectivo, tomó una bolsa de nylon y amplió el botín cargando cigarrillos y mercadería variada de los estantes.



Finalmente, el ladrón arrojó la bolsa hacia la vereda y escapó escabulléndose nuevamente por la misma ventana.



El robo fue descubierto por los propietarios recién a la mañana siguiente, quienes realizaron la denuncia correspondiente. Hasta el momento, el responsable no ha sido identificado.