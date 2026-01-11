El asado es sagrado y el carnicero es el sumo sacerdote. En esta edición final de nuestro relevamiento en Ituzaingó, hemos eliminado cualquier vestigio de cadenas comerciales para centrarnos en el comercio local, ese donde el dueño te conoce y te guarda la mejor pieza. Hemos verificado direcciones y opiniones para entregarte una guía infalible.

Aquí están los 7 templos de la carne en Ituzaingó, ordenados por la lealtad de sus clientes.

1. La Fattoria – "La excelencia de barrio"

Dirección: Av. Int. Carlos Ratti 1087, Ituzaingó. Puntaje Google: ⭐ 4.8 / 5 (Verificado: +65 opiniones)

La voz del cliente: Mantiene el trono indiscutido. Los vecinos de Ratti la describen como una "clínica" por su higiene y atención meticulosa. La estrella absoluta es la ternera, que los clientes juran que se corta con tenedor de lo tierna que es.



Investigación de Precios: Es un comercio tradicional: la transparencia está en el mostrador y en la balanza a la vista. No necesitan redes sociales porque la calidad habla sola. Dato: El lugar de culto para las familias históricas de Ituzaingó Norte que no negocian la calidad del domingo.

2. Carnicería La Rural – "Frescura y ritmo en el centro"

Dirección: Cnel. Pablo Zufriategui 866, Ituzaingó (Lado Norte). Puntaje Google: ⭐ 4.7 / 5 (Verificado: +270 opiniones)

La voz del cliente: Su ubicación garantiza que la mercadería vuele. Los usuarios van directo a buscar el asado del centro y las achuras frescas, destacando la velocidad de atención y que siempre hay stock fresco del día.



Investigación de Precios: Tienen cartelería digital clara y aceptan promociones bancarias, atrayendo a quien busca financiar la compra grande de la semana. Dato: Proveedora estratégica de los bodegones y restaurantes del centro de Ituzaingó.

3. Frigorífico Los Dos Cuñados – "Oficio y tradición"

Dirección: José María Paz 1098, Ituzaingó. Puntaje Google: ⭐ 4.5 / 5 (Verificado: +880 opiniones)

La voz del cliente: Se valora la honestidad del carnicero que limpia la pieza frente a tus ojos. Recomiendan a ciegas los matambres (ideales para tiernizar) y los chorizos de elaboración propia, un clásico del barrio.



Investigación de Precios: Precios claros en pizarra. La gente confía en el peso justo y en que no te cobran grasa de más. Dato: El proveedor histórico de los bufets de los clubes de barrio de la zona.

4. El Nacional Carnes – "La boutique moderna"

Dirección: Av. Pres. Perón 6489, Ituzaingó. Puntaje Google: ⭐ 4.4 / 5 (Verificado: +150 opiniones)

La voz del cliente: La opción para el parrillero moderno que busca rapidez y estética. Se destaca la comodidad y la calidad del bife de chorizo y los cortes premium envasados, listos para madurar en casa.



Investigación de Precios: Aceptan pagos digitales y apps, facilitando la compra express al volver del trabajo. Dato: Muy elegida por profesionales y empresarios del Oeste que buscan calidad premium sin esperas.

5. Granja 2 Cuñados – "El mayorista de la Colectora"

Dirección: Av. Gaona 6871, Ituzaingó (Colectora). Puntaje Google: ⭐ 4.2 / 5 (Verificado: +1.600 opiniones)

La voz del cliente: Ideal para compras de volumen. Los usuarios destacan la practicidad de cargar leña, carbón y asado en cantidad en una sola parada de camino a la quinta. La rotación altísima asegura frescura.



Investigación de Precios: Muy competitivos por venta en volumen. Tienen WhatsApp para consultas rápidas. Dato: El punto de abastecimiento clásico del fin de semana para eventos al aire libre.

6. Carnicería Carlitos – "El secreto de barrio en Olazábal"

Dirección: Gral. Juan Lavalleja 23, Ituzaingó. Puntaje Google: ⭐ 4.4 / 5 (Verificado: +45 opiniones / muy elogiada vecinalmente)



La voz del cliente: Reemplazamos la opción anterior por este comercio que es pura identidad de Ituzaingó. Es la típica carnicería donde el dueño conoce la vida de sus clientes. Las reseñas destacan la atención familiar y la confianza ciega en la mercadería. Recomiendan especialmente las milanesas de carne picada (que preparan en el momento) y el vacío, ideal para el horno o parrilla.



Investigación de Precios: Precios populares y honestos. No hay marketing, solo pizarra y balanza. Es el lugar donde el vecino cuida el mango y come bien. Dato: Sin famosos, pero con la aprobación de las abuelas de la cuadra, que son el filtro más difícil de pasar.