Le Desir, el bodegón de Padua que se destaca por sus abundantes platos

Encontrar un lugar donde se coma "como en casa" pero con el toque profesional de un buen chef es la eterna búsqueda de los amantes del buen comer en el conurbano. Le Desir, restaurante ubicado en San Antonio de Padua, se presenta como el destino ideal para quienes desean disfrutar de una buena gastronomía con toques hogareños.



A lo largo de los últimos tres años, este espacio ha logrado algo difícil en los tiempos que corren: crecer y profesionalizarse pero sin perder su alma de bodegón. Es ese lugar donde los vecinos saben que van a encontrar porciones generosas, precios acordes y, sobre todo, un ambiente familiar que invita a la sobremesa larga.





Lo primero que llama la atención al entrar a Le Desir es su cocina a la vista. Esta misma permite a los comensales ser testigos de la magia que ocurre tras bambalinas, aportando una confianza que los clientes valoran tanto como el sabor de los platos.



Este es un bodegón que sin lugar a dudas ha crecido, pero mantiene la calidad de la comida casera y la calidez en la atención. En dicho espacio han conseguido mantener un sobrio equilibrio entre la elegancia del lugar, el sabor de sus platos y la misión de brindar un servicio de calidad a los comensales.

Un sin fin de sabores están al alcance de los comensales: ¿qué se sugiere pedir en Le Desir?





La carta de Le Desir es un homenaje a la cocina hogareña y bien preparada. Si bien la variedad es amplia, hay estrellas que brillan con luz propia:



