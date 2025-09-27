Le robaron la camioneta cuando llegaba a trabajar en Morón

Un joven trabajador fue víctima de un violento robo, cuando estacionó su camioneta Amarok antes de entrar a la fábrica. Dos ladrones que lo venían siguiendo en un Peugeot 208 lo abordaron, le quitaron sus pertenencias y escaparon en la camioneta, que apareció abandonada horas después.



Este miércoles 24 de septiembre, un joven llegó en su camioneta Amarok a su lugar de trabajo en una fábrica y estacionó sobre la calle Avellaneda, entre Córdoba y Curupaytí, en Morón sur.



Un Peugeot 208 gris lo venía siguiendo y se detuvo a pocos metros. Cuando el joven descendió del vehículo, el auto se acercó a toda velocidad y de su interior bajaron dos delincuentes.

A los gritos lo amenazaron, llamando la atención de los transeúntes que circulaban por la cuadra, y en cuestión de segundos le robaron la mochila, las llaves de la camioneta y sus pertenencias personales.



Luego, escaparon en la Amarok de la víctima. Se investiga si, además del Peugeot 208 gris, un Fiat Mobi también participó del asalto como apoyo.



Horas más tarde, la camioneta apareció abandonada en la zona del Gorki Grana, en Castelar Sur.



La UFI N°4, de turno, quedó a cargo de la investigación para identificar y detener a los responsables.