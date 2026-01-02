Lionel Scaloni confirmó a 18 jugadores fijos

El DT de la Selección Argentina tendría 18 jugadores que van a estar en la Copa del Mundo sin importar el rendimiento que muestren en los próximos meses que restan de competencia.



A pocos meses del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la estructura de la Selección Argentina bajo el mando de Lionel Scaloni luce más sólida que nunca.



Tras el cierre de un 2025 intenso, el cuerpo técnico ha dejado filtrar que ya existe una base de 18 jugadores con "boleto asegurado", salvo imprevistos físicos de último momento.



La columna vertebral: El arco y la defensa



El dueño indiscutido de los tres palos sigue siendo Emiliano "Dibu" Martínez. Junto a él, Gerónimo Rulli se ha consolidado como el segundo arquero firme en la consideración del DT.



En la línea defensiva, Scaloni apuesta por la memoria colectiva y la solidez. Los centrales confirmados son los pilares de Qatar: Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez.



Por las bandas, la vigencia de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel por derecha, junto a la experiencia de Nicolás Tagliafico por izquierda, completan un bloque defensivo que combina agresividad y oficio internacional.



El motor del equipo: Un mediocampo de lujo



Si algo caracteriza a la "Scaloneta" es su mediocampo. Los cinco nombres que ya tienen su lugar reservado son los mismos que manejan los hilos del equipo desde hace años:

Rodrigo De Paul: El motor anímico y táctico .

El . Enzo Fernández: El eje de la distribución .

El . Alexis Mac Allister: La inteligencia y el despliegue .

La . Leandro Paredes: El termómetro del equipo .

El . Thiago Almada: El joven talento que ya es una realidad y aporta desequilibrio.



El frente de ataque: Goles y capitanía



En la delantera no hay dudas. La lista comienza con el nombre de Lionel Messi, quien llegará a su sexto mundial como el líder absoluto del grupo. Lo acompañan los dos "9" de elite que pelean sanamente por el puesto: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

A los mencionados es necesario agregarle ocho jugadores que en los meses previos al Mundial van a tener que demostrar condiciones para ganarse un puesto.



Esto aplica para nombres como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Paulo Dybala, Aníbal Moreno, Exequiel Palacios, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Equi Fernández, Alan Varela, Nico Paz, Giovani Lo Celso, Matías Soulé y Alejandro Garnacho.