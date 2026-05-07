Llega a Ituzaingó la muestra "Francisco, argentino universal"

El próximo lunes 11 de mayo, a partir de las 17:00hs, el Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó abrirá sus puertas para la inauguración de "Francisco, argentino universal", una propuesta artística y cultural que promete sorprender a los vecinos del distrito. Más que una tradicional exposición religiosa, la iniciativa invita a recorrer la vida, el pensamiento y el legado del Papa Francisco desde sus inicios en nuestro país hasta su impacto global.



La muestra llega al oeste del conurbano de la mano de Factor Francisco, un colectivo surgido en 2018 a través del Centro Nueva Tierra. Liderado por los especialistas en comunicación Néstor Borri y Santiago Barassi, el grupo nació con un objetivo claro y disruptivo: sacar el mensaje de Jorge Bergoglio del encierro de las sacristías y llevarlo al bullicio de la calle y el debate de las redes sociales.

Factor Francisco: fe, barrio y cultura pop en un mismo espacio de debate





Uno de los grandes atractivos de la propuesta es su lenguaje. En sus inicios, Factor Francisco contó con el impulso y el ingenio del reconocido guionista y productos Pedro Saborido, quien ayudó a imprimirle una lógica de "cultura pop" al mensaje papal.





La intención de los organizadores no es repetir citas bíblicas de memoria, sino, en sus propias palabras, "cabecear los centros" que ha sabido tirar el Sumo Pontífice desde el Vaticano. De esta manera, logran traducir conceptos profundos y complejos como la "cultura del encuentro" o la atención a las "periferias" en formatos populares: bandera, camisetas y consignas que resuenan y cobran sentido en la cotidianidad de los barrios de nuestra zona.

Un recorrido itinerante por el partido de Ituzaingó





Desde la organización destacaron que la muestra se presenta como "un espacio para encontrarnos con una figura que trasciende fronteras y sigue interpelando nuestro presente". Para que todos los vecinos tengan la oportunidad de visitarla, la exposición tendrá un carácter itinerante dentro del distrito.



Tras su presentación oficial en el Concejo Deliberante (24 de Octubre y Mariano Acosta), "Francisco, argentino universal" continuará su recorrido por otros dos espacios emblemáticos a nivel local: el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) y la Iglesia San Judas Tadeo (Mansilla 867). La misma podrá ser visitada de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00hs, durante dos semanas en dichos espacios (teniendo en cuenta que los horarios, en la Iglesia San Judas Tadeo, estarán sujetos a consulta en la misma parroquia).