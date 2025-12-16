Llega el Chamamé en Ituzaingó

Las calles del "Jardín del Oeste" están a punto de vibrar al ritmo del acordeón y la guitarra. En una jornada que promete emoción y tradición a flor de piel, Ituzaingó se prepara para vivir una tarde noche inolvidable dedicada a uno de los géneros más representativos de nuestro país. Este martes 16 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, la Peatonal Eva Perón (al 848) se transformará en una gran pista de baile y encuentro cultural.





El motivo de esta celebración es tan especial como necesario: se cumplen cinco años de la histórica declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Este reconocimiento, logrado en 2020, puso en valor ante los ojos del mundo no solo un estilo musical, sino una forma de ser, de sentir y de compartir que atraviesa a todo el litoral argentino y que tiene un arraigo profundísimo en nuestra zona oeste, hogar de tantos correntinos y amantes del folclore.





La propuesta, impulsada desde el Municipio, busca que los vecinos no sean solo espectadores, sino protagonistas. La Peatonal Eva Perón, un espacio que ya se ha consolidado como el corazón de los eventos al aire libre en nuestro distrito, será el escenario de múltiples actividades gratuitas.

La jornada comenzará poniendo el cuerpo en movimiento. Para quienes siempre quisieron aprender a zapatear o mejorar su estilo, se destaca el taller de chamamé a cargo del profesor Luis Acuña. Es una oportunidad ideal tanto para principiantes como para bailarines experimentados de conectar con la danza.





La parte reflexiva y cultural llegará de la mano de María Ángeles Castillo, quien presentará "Chamamé en Buenos Aires", un espacio para entender cómo este género viajó desde el litoral para instalarse definitivamente en la identidad bonaerense.





Por supuesto, el color y la destreza escénica estarán presentes con "De Pura Cepa", una presentación especial del reconocido elenco de danza Raíz Litoral, quienes suelen deslumbrar con su vestuario y coreografías emotivas.





Como broche de oro para una tarde de celebración, el cierre musical en vivo estará a cargo de Santiago Torres. El talentoso músico será el encargado de hacer sonar esos clásicos que invitan al sapucay y que seguramente harán bailar a todos los presentes bajo el cielo de Ituzaingó.





Este tipo de encuentros reafirman el compromiso de nuestra ciudad con los espacios de encuentro y la preservación de nuestras raíces. No es solo un evento; es una invitación a compartir unos mates (o un tereré, dada la fecha), encontrarse con amigos y celebrar que el Chamamé es patrimonio de la humanidad, pero también, patrimonio de cada vecino de Ituzaingó.