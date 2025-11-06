Llega la 6ta edición del FESTIHUR: conocé la programación completa

Desde el propio comité organizador del evento han dado a conocer, a través de las redes sociales, detalles referidos a la programación y además anunciaron los nombres de los diferentes jurados que darán su veredicto en las distintas categorías. Es importante destacar que el mismo se desarrollará en el Centro Cultural "Leopoldo Marechal" (Av. Vergara 2396) con entrada totalmente libre y gratuita.



Vale la pena destacar que, durante esta 6ta edición del Festival de Cine de Hurlingham, competirán varios films (los cuales pasaron por un proceso previo de selección) en diferentes categorías como: largometrajes, cortometrajes, panorama local (cortos de cineastas locales), videominutos (para escuelas secundarias) y FILM LAB.

Un dato a tener en cuenta -sobre todo para aquellos interesados en el desarrollo de la competencia enmarcada dentro del FESTIHUR- es el listado de nombres de los jurados, entre los que se destacan Sabrina Campos, Emiliano Serra, Nicolas Ivaldi, Luis Camargo, Mariana Rojas, Ivan Bustinduy y Guillermo Marcucci. Mientras que Carolina Álvarez, Nestor Moreno y Matías Dinardo serán los tutores del Hurlingham FILM LAB.



"El viernes 7 de noviembres a las 20:00hs, te esperamos en el Centro Cultural Leopoldo Marechal para dar único a la 6ta edición del Festival de Cine de Hurlingham", indicaron los organizadores respecto a la apertura del evento. En el marco del inicio de este evento se proyectará la película Mazel Tov, una comedia dirigida por Adrián Suar, en lo que promete ser una noche para celebrar y disfrutar de una buena película.



Todas las proyecciones se llevarán adelante de forma libre y gratuita, para que todos los interesados puedan acercarse a ver películas como "La imagen real", "Canción para Valentina", "El Agrónomo", "La noche sin mí" o "La llegada del hijo", entre tantas otras. Es importante destacar que las entradas para las diferentes funciones deben reservarse a través de un formulario online en el sitio oficial de la Municipalidad de Hurlingham.