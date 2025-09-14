Llega un evento de animé y cosplay a Merlo

La realización de este evento, impulsado y promovido por la Subsecretaría de Cultura del Municipio de Merlo, contará con diferentes actividades para que todos los presentes puedan conocer los mejores aspectos del mundo del manga y el animé. Todas estas propuestas se desarrollarán, en el Parque Cultural "San Antonio de Padua" (Av. Juan Domingo Perón 23.850), de forma libre y gratuita.



Esta propuesta sirve como punto de encuentro entre generaciones -niños, jóvenes y adultos- que comparten el fanatismo por el animé, los comics y todo lo relacionado a la cultua otaku.

Este domingo 14 de septiembre "te esperamos en el Parque Cultural de Padua", invitan desde el Municipio de Merlo. Es importante destacar que durante la jornadada habrá shows musicales, concurso y exhibición de cosplay y diferentes stands temáticos para que las personas que se acerquen puedan recorrer.



En este predio, emplazado frente a la Estación de San Antonio de Padua del Tren Sarmiento, también habrá puestos para interiorizarse en términos de la "cultura otaku" como la identificación de términos como animé y manga, entre otras propuestas.



"Vení a disfrutar de lo mejor del mundo del manga, el animé y el cosplay", insistieron en la invitación a este evento desde la Subsecretaría de Cultura del Municipio de Merlo. Es importante recordar que este mismo iniciará a partir de las 13:00hs y la entrada al predio es totalmente gratuita.