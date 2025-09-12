Llega una nueva edición de la Eco Feria ITU-AMBA a Villa Udaondo

Este viernes 12 de septiembre, se llevará adelante una nueva edición de esta popular feria, en la entrada del predio INTA-AMBA (Gdor. Udaondo 1695). De esta forma, como viene ocurriendo desde hace 10 años, diferentes vecinos de la zona contarán con la posibilidad de recorrer su amplia variedad de puestos.



La gran variedad de productos que uno puede hallar en esta feria, es uno de los puntos a destacar de la misma: verduras, frutas, quesos, mieles y productos de elaboración artesanal, yerba mate orgánica y elementos de cosmetología. Esto y mucho más pueden encontrar los vecinos que se acerquen, entre las 10:00 y las 14:00hs, a recorrer la Eco Feria ITU-AMBA.

Otra de las características que distinguen a esta feria de la zona de Villa Udaondo es la cercanía que se produce entre los productores y los vecinos. Esto permite, a su vez, que los visitantes conozcan más sobre los productos y los alimentos que adquieren, siendo que mucho de estos provienen de procesos de producción agroecológicos y orgánicos.



La presencia de los distintos productores locales y regionales -aquellos que habitan los puestos y le dan vida a la Eco Feria- es uno de los puntos a destacar de la dinámica de este espacio. Los mismos cuentan con el apoyo tanto del Municipio de Ituzaingó, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como del Gobierno Provincial, mediante el Ministerio de Desarrollo Agrario Bonaerense.



Este espacio ofrece, además, distintas ofertas y descuentos como es el caso del 40% de reintegro pagando con Cuenta DNI de Banco Provincia. Esta característica, sumada a las promociones y la accesibilidad en los precios, convierte a la Eco Feria ITU-AMBA en una opción económica para realizar las compras de la casa y cuidar la economía de las familias.