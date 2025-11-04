Llega una nueva edición de la "Noche de las Heladerías": descubrí los locales adheridos en zona oeste

En primer lugar, es necesario remarcar que la "Noche de las Heladerías" es una iniciativa que, desde hace ya algunos años, viene impulsando la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) en todo el territorio nacional. La misma se ha convertido en una propuesta ideal para los amantes del helado artesanal, ya que durante el desarrollo de esta jornada se ofrecerán descuentos increíbles y promociones en las heladerías que se encuentren adheridas.



Esta celebración, durante sus primeras ediciones, se concentraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas heladerías del AMBA. Pero el paso del tiempo, y la espectacular estrategia de marketing y comunicación de esta iniciativa, ha logrado establecer a la "Noche de las Heladerías" como un evento de relevancia nacional. Es así como, para la edición 2025, se han sumado más de 500 heladerías y 20 provincias.

"Te esperamos en las heladerías artesanales con la promo 2x1 de 1/4 kilo y muchas sorpresas más", destacaron desde AFADHYA en relación a una de las promociones que estarán disponibles en las más de 500 heladerías de todo el país. Ahora bien, en el caso particular de zona oeste -en los partidos de Ituzaingó, Merlo, Morón y Moreno para ser más específicos- se podrán encontrar varias de estas heladerías adheridas.



Es importante recordar que la "Noche de las Heladerías" se desarrollará el próximo jueves 13 de noviembre en todo el país. La jornada comenzará a partir de las 19:00hs y contará con varias sorpresas como la presentación del sabor Fruta D'Oro el cual se define como "un sorbete fresco de mango, banana, con un toque de lima y granizado de chocolate blanco".



Para aquellos vecinos y vecinas de zona oeste, en caso de no poder ingresar al Mapa Virtual Interactivo de Heladerías elaborado por AFADHYA, compartimos a continuación el listado de locales que se adhirieron a "La Noche de las Heladerías" y que estarán ofreciendo descuentos:





ITUZAINGÓ





Desire (Juncal 302) - Tel: 4458-1565 | IG: @heladeriadesire.

Chesco (Zufriategui 802) - Tel: 4458-6424 | IG: @chescohelado.

Tienta - Tienda de Helados Ituzaingó (24 de Octubre 852) - Tel: 6071-7491 | IG: @tientahelados.

Buonno Gelato (Int. Pérez Quintana 1198) - Tel: 5351-8703 | IG: @buonno_gelato_ituzaingo.





MORÓN





Heladería Italia de Serafín (25 de mayo 240) - Tel: 4629-7240 | IG: @heladeriaitaliadeserafin.

Chesco (Juan Manuel de Rosas 599) - Tel: 4483-4815 | IG: @chescohelados.

Pocho (Fasola 901, Haedo) - Tel: 7007-8602 | IG: @heladospocho.

Pórtico (Carlos Casares 1094, Castelar) - Tel: 1178361122 | IG: porticocastelar.





MERLO





Fontana di Trevi (Av. Del Libertador 654) - Tel: 0220-4821777 | IG: @fontanaditrvihelados.

Fenice (Bossini 330, Mariano Acosta) - Tel: 1164117945 | IG: @heladeríafenice.





MORENO



