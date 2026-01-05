Llegaron cuatro refuerzos más a Ituzaingó

El “Verde” comunicó en las redes sociales la llegada de cuatro incorporaciones más al elenco ituzainguense. Además, un jugador del Verde renovó su continuidad en el club.



El mercado de pases no para y más en el Oeste del Gran Buenos Aires, donde el León abrochó nuevos jugadores más para el comienzo del año.



Se trata de las llegadas de: Juan Manuel Fernández, Lautaro Méndez, Mauricio Camargo y Ezequiel Gayoso.

⬆️ ¡Refuerzos!



Se suman a Ituzaingó:



◾Juan Fernández, volante de 30 años proveniente de Villa Dálmine.

◾Lautaro Méndez, volante de 21 años (Ctro Español).

◾Mauricio Camargo, lateral de 23 años (Colegiales).

◾Ezequiel Gayoso, defensor de 30 años (Liniers).



En el caso de Fernández, volante de 30 años, viene de Villa Dálmine, donde fue una pieza clave en el mediocampo del "Viola", con un total de 29 partidos jugados, 19 partidos en el Apertura y 10 en el Clausura, convirtiendo dos goles.



Por otro lado, Méndez, volante de 21 años, llega desde Centro Español, dado que tuvo muchísima continuidad en 31 partidos que disputó con la camiseta del “Gallego”: 28 partidos como titular y solo tres ingresando desde el banco, y solamente anotó dos goles.



El tercer jugador que llega de Colegiales es Mauricio Camargo, lateral de 23 años, ya que en el equipo de Munro disputó un total de ocho partidos, entrando como opción de recambio (siete veces como suplente y un partido como titular). Además no convirtió goles.



Y por último, Gayoso, defensor de 30 años, proviene de Liniers, donde fue un pilar defensivo con la camiseta de la “Topadora”, jugando 34 partidos como titular y siempre completando los 90 minutos.



De esta manera, Ituzaingó ya suma ocho refuerzos en total, y los nuevos jugadores del Verde se suman a las llegadas de: Matías Balderrama, Mauricio Bermejo, Santiago Brotzman y Eleazar Maciel.



RENOVACIÓN PARA EDILSON GIMENEZ



Por otra parte, el Verde renovó el préstamo con Comunicaciones, y Edilson Giménez continuará vistiendo la camiseta del Verde en la Primera B Metropolitana.