Llegaron los nuevos refuerzos a Ituzaingó

El club comunicó en las redes sociales que llegaron cuatro incorporaciones al conjunto ituzainguense. En esta nota, te contamos que jugadores vinieron.



Ituzaingó sigue preparando el plantel para afrontar la Temporada 2026 en la Primera B Metropolitana y en la Copa Argentina, donde el club anunció la llegada de los nuevos jugadores al elenco del Oeste.



Se trata de los arribos de: Eleazar Maciel, Román Brotzman, Matías Balderrama y Mauricio Bermejo.

⬆️ Nuevos refuerzos para el 2026:



▪️Matías Balderrama, arquero de 26 años proveniente de Chacarita Jrs

▪️Mauricio Bermejo, volante de 24 años (Colegiales)

▪️Román Brotzman, delantero de 25 años (Sacachispas)

▪️Eleazar Maciel, defensor de 23 años (Liniers)



¡Bienvenidos al Verde! pic.twitter.com/w0rJEMF0j4 — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) December 29, 2025

El primer jugador es defensor de 23 años, llega desde Liniers, en la tercera categoría del futbol argentino. En la B Metropolitana, disputó un total de 34 partidos, jugando 21 veces como titular, donde marcó solamente un gol en el empate ante Comunicaciones por 2-2.



No obstante, Brotzman, delantero de 25 años, viene de jugar en Sacachispas, donde en el conjunto “Lila” solamente jugó nueve partidos como titular, y anotó tres goles (doblete ante Brown de Adrogué y Argentino de Merlo).



Por otra parte, Balderrama, arquero de 26 años, llega desde Chacarita, equipo que milita en la Primera Nacional, dado que entró como suplente, en cuatro partidos que disputó con la camiseta del “Funebrero”.



Y por último, Bermejo, volante de 24 años, viene procedente desde Colegiales, donde en seis partidos que disputó con la camiseta del “Tricolor” entró en cuatro partidos como suplente, y dos como titular. Además no convirtió goles.



De esta manera, el equipo que dirige Diego Herrero ya cuenta con cuatro caras nuevas en el Verde, y se espera que en el transcurso de estos días, ya finalizando el 2025, lleguen nuevos jugadores más a la institución ituzainguense.



SE CONFIRMÓ EL DEBUT DEL LEÓN EN COPA ARGENTINA



Por los 32avos de final de la Copa Argentina, el encuentro entre Estudiantes de La Plata, campeón del fútbol argentino y del Trofeo de Campeones, e Ituzaingó se va a disputar el lunes 19 de enero, en sede y horario a confirmar.