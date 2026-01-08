Llegaron tres refuerzos más al Verde y una baja importante

Ituzaingó sigue reforzándose para arrancar el 2026 con el pie derecho, y se confirmó la llegada de tres jugadores que arribaron a la institución ituzainguense, además un arquero no seguirá en el club. En esta nota te contamos los detalles.



El Verde continua armando el plantel para la próxima temporada en la Primera B Metropolitana, y el club anunció oficialmente las llegadas de Ignacio Liporace, Hugo Acevedo y Thiago Ghergo.

El primer jugador que llegó al León es Ignacio Liporace, defensor de 33 años, que viene desde Brown de Adrogué.



A lo largo del semestre, en el “Tricolor” disputó 12 encuentros, donde fue titular en seis de ellos y no anotó goles.



No obstante, la otra incorporación que llegó al club se trata de Hugo Acevedo, arquero de 34 años, que llega desde Liniers, donde en el año 2024 volvió a la “Topadora” y consiguió el ascenso a la Primera B.



En la temporada 2025, Acevedo fue titular en casi todos los encuentros del campeonato. De los 30 partidos que jugó en la Topadora del Oeste, el “uno” fue titular en 30 oportunidades.



Por otra parte, Thiago Ghergo, arquero de 25 años, se transformó en nuevo refuerzo del León, donde viene del Deportivo Armenio, dado que participó once veces desde el banco de suplentes.



Y por último, se confirmó una baja muy importante en el Verde, y se trata del arquero Jorge Luque, que continuará su carrera en Almirante Brown.



Luque fue una pieza clave en el León, donde consiguió el ascenso a la B Metropolitana ante Sportivo Barracas, y en la definición por penales, contuvo un remate a Alan Vega.

Fue el titular indiscutido, dado que disputó 29 partidos jugados, recibió 19 goles y mantuvo la valla invicta en 15 oportunidades.



De esta manera, Ituzaingó ya tiene doce refuerzos para encarar el año 2026 con todo, ya que el lunes 19 de enero, debuta en la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, en Banfield, y luego ante Deportivo Armenio, en el comienzo del campeonato de la B Metropolitana.