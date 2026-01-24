Llegó "4° Piso" a Parque Leloir: excelente gastronomía y una vista privilegiada

La transformación de Parque Leloir en un polo gastronómico de referencia ya es un hecho consolidado, pero pocas propuestas logran lo que "4° Piso" viene a ofrecer: elevar la experiencia -en todos los términos posibles- para comer con la inmensa arboleda situada bajo los pies. Es así como, emplazado en la terraza del Hotel Mérit, insignia de la cadena Amérian, este restaurante piensa enamorar tanto a huéspedes como a vecinos que buscan una salida diferente.



La premisa del lugar, excelentemente ubicado sobre la calle Martín Fierro, es más que clara: olvidarse de los clásicos restaurantes cerrados. En este lugar, la arquitectura de vanguardia se funde con el "pulmón verde" que abraza toda la zona, permitiendo que cada plato se disfrute con un horizonte de copas de árboles de fondo.





Si bien el entorno es sofisticado y moderno, el corazón de la cocina de "4° Piso" late al ritmo de la tradición de la gastronomía argentina. La carta hace un culto a los sabores argentinos, haciendo un especial foco en lo que nunca falla: la carne y la parrilla.



Entre las opciones culinarias más destacadas de la carta -elaborada especialmente para el disfrute de los comensales que visiten la terraza del Hotel Mérit- se pueden encontrar:



Entradas: desde empanadas de carne, pollo o queso hasta una picada de una minuciosa selección de fiambres y quesos (para dos personas).

Platos principales: suprema a la plancha con cremoso de zanahorias asadas, arroz cremoso de kabutia asada y crocante de sardo, penne rigate con pomodoro y pesto, milanesa de pollo napolitana con guarnición a elección, hamburguesa de la casa, bife de chorizo con papas asadas y criolla fresca, flautón de jamón crudo, queso y tomate, ciabatta de mortadela, mostaza dijon, pickle de pepino, tomate y rúcula, baguetín de jamón natural y queso, ensalada césar con pollo o ensalada de espinacas.



Postres: brownie tibio con bananas asadas y crema cítrica, frutas marinadas en almíbar y granita de naranja o porción de helado (dos bochas).

Tanto para el día como para la noche: una locación con dos postales espectaculares



Uno de los puntos fuertes por los que se destaca este lugar es la versatilidad del ambiente. Al medio día, la luz natural y el verde invitan a desconectar de la rutina laboral. Mientras que, al caer la noche, la terraza se transforma: la iluminación del complejo y la tranquilidad residencial de la zona crean un clima más íntimo, ideal para salidas en pareja o para celebraciones especiales.

Es importante señalar que, más allá de las cenas románticas o festejos en familia, "4° Piso" busca posicionarse fuerte en el segmento de eventos. Con la capacidad de adaptar su menú y sus espacios (tanto el salón como la terraza), el lugar se ofrece como una solución flexible para eventos corporativos, team buildings y reuniones empresariales que buscan salir de la oficina tradicional.





En un contexto donde el público valora cada vez más las experiencias integrales, este restaurante logra un equilibrio difícil: ofrecer un servicio de nivel hotelero, una ubicación envidiable y precios que invitan a volver. Los vecinos del oeste que deseen desconectar de la rutina, degustar un buen vino y comer algo rico, encontrarán un refugio -con elegancia y modernidad- en "4° Piso".